LEVENT TÜZEMEN

zamanlarda yazılı ve görsel medyada Galatasaray'a yapılan algı operasyonlarında ekonomik krizin varlığından söz ediliyordu.'Kriz var mı yok mu' diye G.Saray Başkanı Sayın Dursun Özbek'ten bir randevu istedim ve dün sabah 09.00'da görüştüm. Başkana "Gerçekten G.Saray'da bir kriz var mı yoksa bilerek, isteyerek bir algı operasyonu mu yapılıyor?" diye sordum."G.Saray'daki ekonomik krizle ilgili dile getirilenler tamamen hayal ürünüdür. G.Saray asla ekonomik açıdan türbülansta değil. Futbolcuların primlerini salı günü ödedik. Bugün de (dün) maaşlarını bankaya yatırdık. Bizim şu anda G.Saraylı oyunculara borcumuz yok. Transfer alacakları da tarihlerle belirlidir. Günü geldiğinde ödemeler yapılır.Yönetimdeki bazı isimler yaratılan spekülasyonlarla bilerek yıpratılmaya çalışılıyor. G.Saray'a gelen ve giden paralarla ilgili benim iznim olmadan kimse hareket edemez.Bu zamana kadar 140 milyon TL para harcadık. Kaba inşaat tamamen bitti. Şimdi cam, çerçeve ve dekorasyona başladık. Bir aksilik olmazsa lig bitmeden Kemerburgaz'ı tamamlamış olacağız.Sponsorlarımızla ilgili bir sürü dedikodu üretiliyor. GKN Kargo'nun işleri bozulmuş ve konkordato ilan etmişler. Her iş adamı böyle bir sıkıntı yaşayabilir. Bizim formamızdaki kol sponsoruydu.Aldığı locanın da parasını ödedi. Bazı taahhütler konusunda vermiş oldukları çeklerin ödeyeceğinin de sözünü verdi ve koldan çıktı. Şimdi biz oraya bir başka sponsor alacağız.Şu anda G.Saray'da ödemelerle ilgili bir sıkıntı yaşanmıyor."Ben bazı duyumlarımı Sayın Başkan Dursun Özbek'e ilettim. Özellikle G.Saray'a finansal konuda başkanın destek çıktığını söyledim. Kendisi de bana "Bir başkanın görevlerinden bir tanesi de finansal desteği gerektiğinde yapmaktır" dedi. İkinci öğrendiğim konu ise sporcuların kamp dönemlerini başkanın otellerinde yapmasıydı. "Bu doğru mu?" diye sordum.açıklamasını yaptı.SOHBET sırasında arada transfere dokundum. Öncelikle bir sol bek aradıklarını vurguladı.için Leipzig ile satın alma opsiyonunu kaldırmak için görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.geri gelecek mi dedim. Başakşehir ile yaptığımız bir anlaşma var. Eğer ihtiyacımız olur, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da bu konuda yardımcı olursa Dubois geri gelebilir" dedi.'nun geri döneceğini vurgulayan Başkan Özbek,ile ilgili dönüş konusunda bir görüşme olmadığını söyledi.