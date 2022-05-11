LEVENT TÜZEMEN

Hiç yakışmadı

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı eleyen Kayserispor, Trabzonspor'u geçip bileğinin hakkıyla finale yükseldi. Carole'ün gereksiz yere yaptığı penaltı ile geriye düşen Kayserili oyuncular, yedikleri erken gole rağmen bozulmadılar, oyundan düşmediler ve Trabzonspor'un üstüne cesaretle gidip pozisyonlar ürettiler. Kayserispor eğer kupa finaline çıkmayı kaçırsaydı futbol adına haksızlık olurdu ve fatura inanılmaz golleri harcayan Thiam ile Mustafa Pektemek'e kesilirdi. Özellikle ikinci yarı oyuna giren Emrah Başsan maçın kader adamı oldu ve attığı iki golle Kayserispor'u finale taşıdı. Ayrıca Thiam'ın attığı penaltı golünün de yaratıcısıydı.

Trabzonsporlu oyuncular şampiyon olduktan sonra zihinsel olarak tatile çıkmışlar. Şampiyonluk sonrası kupa finaline kalan Avrupa'nın büyük kulüplerinde böyle bir rehavet göremeyiz. Kaleci Uğurcan ile Abdülkadir Ömür dışında işini ciddiyetle yapan tek bir oyuncu yoktu. Visca, Cornelius, Hamsik ve bir gol atmasına rağmen Bakasetas hem etkisiz hem de isteksizdi. Puchacz'ın bölgesini yol geçen hanına çeviren Kayseri ataklarını önlemek adına Abdullah Avcı hamle yapmakta çok geç kaldı. Trabzonlu oyuncuların pas kaliteleri, mücadele anlayışları, oyun disiplinleri, rakip kalede pozisyon üretmeleri çok zayıftı. Bir takım kaybedebilir ama oyuncular asla kötü koşamaz. Şampiyonluk apoletini taşıyan Trabzonspor'a bu kötü oyun, vurdumduymazlık ve teslimiyetçi ruh hali yakışmadı. Hikmet Karaman'ı ve inançlı oyunlarından hiç vazgeçmeyen Kayserili oyuncuları kutlarım.

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