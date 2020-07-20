LEVENT TÜZEMEN

Başakşehir lobisi TFF ve MHK içinde iyi çalıştı!

Göksel Gümüşdağ nihayet muradına erdi ve Başakşehir şampiyonluğu kucakladı. Başakşehir ailesine hayırlı olsun. Okan Buruk adına da çok sevindim. Okan hoca futbolculuğunda Galatasaray ile 7 lig şampiyonluğu yaşadı, UEFA ve Süper Kupa'yı kazandı. Akhisar'la yaşadığı kupa şampiyonluğundan sonra Başakşehir'le lig şampiyonluğuna uzandı. Başakşehir'in en büyük şansı Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın olmadığı yarışta sadece Trabzonspor ile çekişmesiydi. Bu yarışta Başakşehir lobisi TFF ve MHK içinde çok güçlü çalıştı. Trabzonspor'a yapılan hakem hataları nedense Başakşehir'e hiç olmadı. Başakşehir yönetimi istediği hakemlerin maçlarını yönetmesini çok güzel sağladı. Hatta Trabzon maçlarına gönderilen hakemler net penaltıları vermediği gibi Trabzonlu oyunculara kartları kolay çıkardı. Başta Hüseyin Göçek olmak üzere bir çok hakem Trabzon'a karşı taraflı maçlar yönetti. VAR'da ciddi hatalar yapıldı. Örneğin Trabzon'un Denizli'de iki net penaltısı VAR'da nedense görülemedi. Ya da görülmek istenmedi. Ankaragücü'nün evinde attığı bal gibi gol ofsayt uydurmasıyla engellendi. Riva'da toplanan hakemler Başakşehir'in TFF içindeki lobisiyle baskı altına alındı. Merak ediyorum hakemlerle kimler yürüyüş yaptı? Taraftarı ve medyası olmayan Başakşehir'in şampiyonluğunun Türk futboluna katkısı olacağını düşünmüyorum. 4 büyük kulübün halka açık olduğunu ve UEFA tarafından didik didik denetlendiğini düşünürsek halka açılmamış ve oyuncularının ne kadar ücret aldığını bilmediğimiz bir Başakşehir'i UEFA nasıl denetleyecek? Sonuç; bu sezon yaşanan bilinçli hakem hatalarından sonra TFF seçime gitmeli ve başta MHK olmak üzere tüm kurallar değişmelidir.

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