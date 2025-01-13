İSKENDER GÜNEN

Visca, Visca, Visca

Korku filmi gibi bir başlangıç… 15 dakikalık bir süreç var ki sanki deplasmanda oynayan taraf Trabzonspor… Direkten dönen ve de Uğurcan'ın kurtardığı ikinci gol girişimi. 15. dakikadan sonra ise sahada farklı bir Trabzonspor vardı. Başrolde ise bir isim var ki bunun adı Visca! Futbol her ne kadar kolektif bir oyun olsa da bazı oyuncular var ki yetenekleri ile oyunun skorunu bir anda kendi takımları lehine çevirirler. İlk yarıda Trabzonspor'un attığı birinci golde asist yapan Visca iki tane gol pozisyonunu da üreten isim. Ve sonrasında ikinci yarıda atılan iki golde de başrol oyuncusu oldu. Gerçek bir profesyonel. Oynadığı oyun ve yaptığı katkıları düşündüğümüzde saygı duyulması gereken bir isim. Ve şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Trabzonspor'un tarihinde söz edilmesi gerekli bir oyuncu tipi. Sezon başından beri hep sorunları ve yapılması gerekenleri söyledik. Fakat kupadaki Alanyaspor maçından sonra bu maç da gösterdi ki artık Trabzonspor bir takım olma yolunda ilerlemekte… Çünkü bir sağ bek olan Malheiro bir maçta 3 gol atma becerisi gösteriyorsa, bir takım olgusunun gerçekleştiği öne çıkar. Kupa maçı ve ardından Antalyaspor karşılaşmasında ortaya koyulan oyun ve alınan sonuçlardan sonra beklenen, arzu edilen bir takım olma yolunda Trabzonspor gerçeği var.

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