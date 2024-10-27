27 Ekim 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Anasayfa Yazarlar Olmuyor, bir türlü olamıyor!
İSKENDER GÜNEN
Olmuyor, bir türlü olamıyor!

Olmuyor, bir türlü olamıyor!

27.10.2024, Pazar
29. dakika bir kırılma noktası olarak futbolda değerlendirilebilir. Ama 29 dakikalık süreçte önde baskı yapan, yaptığı baskıyla top kazanan ve Trabzonspor'un özellikle sağ kenarından atak girişimleri yapan takım Göztepe'ydi. Yine sezon başından beri olduğu gibi kaleci Uğurcan öne çıktı. Kırılma noktası dedik çünkü 10 kişi kalmak bir takım için sorunları beraberinde getirmeli. Ama gel gör ki tam tersi bir görüntü ortaya çıktı. İlk yarı bitiminde Trabzon'un korneri yok! Şutu yok! Atak girişimi yok! Bunları bir kenara bırakalım, birbirini tamamlayan iki pası yok! Yokların bu kadar çok olduğu bir yerde oynadığınız oyunun görüntüsü ortaya çıkar. Ve 10 kişi kalan Göztepe'nin girdiği net gol pozisyonunda yine kaleci Uğurcan'ın başarılı kurtarışı vardı. İkinci devre yapılan oyuncu değişiklikleri ilk yarıya göre biraz daha rakip alanda oynamaya çalışan bir takımı ortaya çıkardı. Fakat orta alanda Cham'ın kaybettiği top sonrasında golü bulan taraf Göztepe oldu. Golden sonra Trabzonspor'un kazandığı penaltı ve gelen beraberlik… Golün geldiği dakika 64… Beraberlikten sonra ise girilen gol pozisyonları var. Ama son vuruş yetersizlikleri ya da aşırı telaş, pas-şut tercihlerinden ikinci golü bir türlü gerçekleştiremediler. Oyunun son dakikalarında ise yenilen golü amatör çerçevede değerlendirmek gerekir. Alınan sonuç ve ortaya konulan oyun büyük bir hayal kırıklığı ve şu an Trabzonspor'un geldiği nokta sıradan bile değil!
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Cham hiç sorumluluk almıyor! 20.10.2024 Pazar
Alınan sonucu eksiklere bağlamak yanlış olur! 06.10.2024 Pazar
Kaçan penaltı Trabzon’un şansı 30.09.2024 Pazartesi
Bu takımda lider oyuncu yok 24.09.2024 Salı
Trabzonspor takdir edilmeli 16.09.2024 Pazartesi
Kaçınılmaz son 30.08.2024 Cuma
Çok daha iyisini izleyeceğiz 23.08.2024 Cuma
Tercihleri hatalıydı! 16.08.2024 Cuma
Sahaya çıkan 11’de sorunlar vardı 09.08.2024 Cuma
En önemli transfer Cihan Çanak 02.08.2024 Cuma
Daha Fazla Gör