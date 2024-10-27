İSKENDER GÜNEN

Olmuyor, bir türlü olamıyor!

29. dakika bir kırılma noktası olarak futbolda değerlendirilebilir. Ama 29 dakikalık süreçte önde baskı yapan, yaptığı baskıyla top kazanan ve Trabzonspor'un özellikle sağ kenarından atak girişimleri yapan takım Göztepe'ydi. Yine sezon başından beri olduğu gibi kaleci Uğurcan öne çıktı. Kırılma noktası dedik çünkü 10 kişi kalmak bir takım için sorunları beraberinde getirmeli. Ama gel gör ki tam tersi bir görüntü ortaya çıktı. İlk yarı bitiminde Trabzon'un korneri yok! Şutu yok! Atak girişimi yok! Bunları bir kenara bırakalım, birbirini tamamlayan iki pası yok! Yokların bu kadar çok olduğu bir yerde oynadığınız oyunun görüntüsü ortaya çıkar. Ve 10 kişi kalan Göztepe'nin girdiği net gol pozisyonunda yine kaleci Uğurcan'ın başarılı kurtarışı vardı. İkinci devre yapılan oyuncu değişiklikleri ilk yarıya göre biraz daha rakip alanda oynamaya çalışan bir takımı ortaya çıkardı. Fakat orta alanda Cham'ın kaybettiği top sonrasında golü bulan taraf Göztepe oldu. Golden sonra Trabzonspor'un kazandığı penaltı ve gelen beraberlik… Golün geldiği dakika 64… Beraberlikten sonra ise girilen gol pozisyonları var. Ama son vuruş yetersizlikleri ya da aşırı telaş, pas-şut tercihlerinden ikinci golü bir türlü gerçekleştiremediler. Oyunun son dakikalarında ise yenilen golü amatör çerçevede değerlendirmek gerekir. Alınan sonuç ve ortaya konulan oyun büyük bir hayal kırıklığı ve şu an Trabzonspor'un geldiği nokta sıradan bile değil!

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