İSKENDER GÜNEN

Cham hiç sorumluluk almıyor!

Yedi beraberlikle geçen 8 haftada, Trabzonspor'un galibiyet sayısı maalesef 1. Tarihine baktığımızda böylesi bir sezon başı yaşanmamış. Her büyük takım sezona başlarken, hedefi şampiyonluk koyar. Sıradanlaşmak, beklentileri karşılayamamak doğaldır ki sorunları beraberinde getirir. Bu da takımın öz güvenini ve de motivasyonu aşağıya çeker. Bu maç Trabzonspor için, şehrine umut verme maçıydı. Maçın başlamasıyla Trabzonspor'un stratejisi de ortayı çıktı. Uğurcan'ın daha önceki maçlardan farklı kendisine gelen topu, uzun kullanması ve de rakip alanda yapılan baskı oyun anlayışının amacıydı. Yalnız, önde baskı yapmaya çalıştığınızda savunmanın da orta alana çıkarak mesafeyi kısaltması gerekirken uzun bir süre oyun, 50-60 metrelerde oynandı. İki kenardan da organizasyonlu ataklar gerçekleşmediğinden Banza etkisiz gözüktü. Orta alanda ise Okay ve Ozan ofansif anlamda oyunda hiç gözükmedi. Oyunu yönlendirmesi gereken Cham ise kaptırdığı toplarla öne çıktı. Burada Cham için bir parantez açmam gerekiyor. Uzun bir süre almak için peşinden koştuğunuz, yüksek bir bonservis bedeli verip aldığınız bir oyuncu düşünün. Bu oyuncu sorumluluk almaktan uzak. Takıma katkısı son derece az, hem de beklentilerin uzağında kaldı. Tüm eksikliklere rağmen oyunun uzatma dakikalarında Visca ile gelen gol, umarım yarınlar için bir başlangıç olur.

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