İSKENDER GÜNEN

Alınan sonucu eksiklere bağlamak yanlış olur!

Sakatlıkların çokluğu bir takım için sorun. Ama rakibin içinde bulunduğu konumu da düşünmek gerek. Kendi sahasında oynamama, taraftarından yoksun ve kısıtlı bir bütçe ile mücadele etmeye çalışan bir takım... Bunlar Hatayspor'un gerçeği. Böyle bir takıma karşı ne kadar sakatınız olursa olsun kadro bütünlüğünüzle mutlak bir oyun gücünüzü ortaya koymanız gerekmekte. İlk yarı yenilen gol, merkezden geldi. Yani Okay ve Lundstram'ın bulunduğu yerden. Aboubakar'ın yaya çıkardığı topta, Görkem ile gelen golde ne Lundstram ne de Okay ortalarda yok. İki kenardan Eren ve Malheiro'nun da ilk yarıda hücum aksiyonlarında katkıları az. Yapılan top kayıplarıyla birlikte rakip rahat oynama alanı buldu. Bu yüzden de orta alanı rahatlıkla geçip atak girişimleri yaptılar. Sorunların başında ise savunma ile öndeki oyuncular arasındaki 50-60 metrelik fark gelmekteydi. Kompakt bir yapı gerçekleşmediğinden böylesi sorunlar ortaya çıkıyor. Ayrıca bu kadar sakatın olduğu bir kadroda büyük paralarla transfer edilen Cham'ın kullanılmamasını da sorgulamak lazım. İkinci yarıda duran toptan Draguş'un asistiyle Banza'dan gelen gol var. Sezon başından beri eleştirilerin odağında olan Draguş bu maçta oynadığı oyunla ve yaptığı asistle takımı adına öne çıkan oyuncu oldu. Öz güven kazandığında büyük katkılar yapacak. Önde Draguş'tan sonra oyundan çıkana kadar Visca da iyiydi.

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