İSKENDER GÜNEN

Şutu bile yoksa...

Bu maç için nasıl bir yorum yapılabilir, gerçekten bilmiyorum. Trabzonspor gibi büyük takımın, bir maçta rakip kaleyi bulan şutu yoksa söylenecek herhalde bir söz kalmamıştır. Geçen haftaki maçtan sonra yazdığım yazıda Abdullah Avcı'nın işinin çok zor olduğunu belirtmiştim. Çünkü büyük takım, bir değişim içine girdiğinde oyuncuların sorumluluk almaları gerekir.

Maçtan önce Trezeguet gibi bir oyuncunun sakatlanması, Trabzonspor adına büyük şanssızlık. İlk yarım saatlik bölümde topa daha fazla sahip olan taraf Trabzonspor'du. Çünkü Karagümrük'ün savunmadan pasla çıkma hatasından kazanılan toplar vardı. Topa sahip olmalarına rağmen önde (geçen yıldan beri gelen sorun) bir türlü gerekli hücum organizasyonlarını gerçekleştiremedikleri için gol pozisyonu da üretemediler. Onuachu gibi rakip ceza sahası içerisinde etkili ve hava toplarında üstün bir oyuncunuz varsa iki kenardan da gerekli desteği vermeniz gerekir. İlk yarının sonlarına doğru ise Karagümrük'ün atakları sonucunda Güven ile kazandıkları gol, VAR'dan gelen uyarı ile iptal oldu.

İkinci devre ise ilk yarıya göre Karagümrük'ün daha cesur atak girişimlerini gördük. Kaleci Uğurcan, 2 pozisyonda başarılıydı. Geçen yıldan kalan deplasman sorunları hâlâ ne yazık ki devam ediyor. Ama bir başka gerçek var ki koşullar ne olursa olsun Trabzonspor gibi bir büyük takımın önüne bir hedef koymak zorunluluğu vardır. Sıradanlaşmak, bu takıma kesinlikle yakışan bir durum değil.

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