İSKENDER GÜNEN

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Trabzon’da arzu edilen oyun budur

Trabzon’da arzu edilen oyun budur

17.04.2023, Pazartesi
Teknik adam İhsan Derelioğlu'nun oyun stratejisi, takım savunmasını öne çıkarmak, kazanılan toplarda Abdülkadir Ömür ve Markovic ile hızlı hücum girişimlerinden pozisyon bulmaktı. Peres ve Larsen sağ kenarda Beşiktaş'ın sol kenardaki atak girişimlerini etkisiz hale getirdi. İlk yarı kontrollü bir oyun, orta alan mücadelesi, temposu ve pas hatalarının olduğu, her iki takımın da pozisyon üretkenliğinden uzak bir yarıydı.
İkinci yarıda ise özellikle Trezeguet'nin oyuna girmesinden sonra sayısız gol pozisyonları üretildiğini gördük. Özellikle Uğurcan ve Mert'in başarılı kurtarışları öne çıktı. Uzun bir aradan sonra bu sezon ilk kez Trabzonspor'un, geçen sezonki görüntüsüyle sahada yer aldığını gördük. Mücadele gücü yüksek ve takım olma bilincini öne çıkaran bir oyun ortaya koydular. Savunmada Hüseyin Türkmen çok başarılıydı. Kritik pozisyonlarda başarılı müdahaleleriyle öne çıktı. Orta alanda Abdülkadir Ömür arzulu, istekli, Markovic ve sonradan oyuna giren Trezeguet, Trabzonspor adına başarılı oyunculardı. Bu arada Beşiktaşlı Onur'un, Larsen'e yaptığı bir hareket var ki bana göre direkt kırmızı kartla cezalandırılması gerekirdi. Haftalardır istenilen, arzu edilen, beklentilerin uzağında olan Trabzonspor'un bu maçta ortaya koyduğu oyunla futbolcuların öz güvenlerini tekrar kazandıkları gerçeği var. Önemli olan da bana göre bu.
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