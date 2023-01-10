İSKENDER GÜNEN

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Uyum sorunu var

Uyum sorunu var

10.01.2023, Salı
İlk 5 dakikalık bölümde önce Trezeguet ve ardından Umut Bozok'la girilen iki net gol pozisyonu. Sonrasında ise hep sorunlarla dolu. Alanyaspor oyunu kendi sahasında kabul eden ve takım savunmasını öne çıkaran bir strateji içerisinde ve rakipten kaptığı toplarda hızlı hücum girişimleri ile gol pozisyonu üretmeyi düşünen bir yapı
Böyle bir takıma karşı topa daha fazla sahip olmak önemli ama tempoyu artırmak gerekmekte. Orta alanda ise bireysel becerili oyunculara gereksinim var. İlk yarıda rakip alana gittiği her pozisyonda rahatlıkla golleri bulan Alanyaspor, Trabzonspor'un savunmadaki yetersizliklerini çok iyi değerlendirdi. Sağ kenardaki Larsen, sezon başından beri bırakın hücumda etkinliği, savunmada bile büyük yetersizlikler içerisinde.
Hugo ve Gbamin'in aralarında uyum sorunu var. Eren ise çoğu kez yerini kaybetti. Orta alanda Hamsik'in yokluğu kim ne derse desin büyük bir sorun. Lider özellikli oyuncunun takımda yer almadığı maçlarda pas organizasyonunda sorunlar ortaya çıkıyor. Önde ise sezon başından beri kim oynarsa oynasın organize atak girişimleri hiç yok. Bu da gol pozisyonu üretememenin en büyük nedeni. Son oynanan üç deplasman maçında da aynı görüntüler ortaya çıktı. Ama yenilen golden sonra Trabzonspor gibi geçen yılın şampiyonu olan bir takıma sorumluluktan uzak ve mağlubiyeti kabul eden bir yapıda görünmesi hiç yakışmadı.
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