OSMAN İMECE

Son haftalarda neredeyse her gün bir motosiklet kazası haberi geliyor.

En son sosyal medyada motosiklet videoları ile fenomen olan Deniz Servan Narin'in ölüm haberi

Sevenlerini yasa boğdu.

Henüz genç, sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Narin, motosikletiyle seyrederken bir kamyona çarptı ve hayatını kaybetti.

***

TÜİK'in 2024 verilerine göre Türkiye'de motosiklet kazalarında 1.228 kişi yaşamını yitirdi, 109 bin 832 kişi yaralandı. (toplam yaralı sayısının yüzde 28'ini oluşturuyor).

Yıl genelinde günde ortalama 300'den fazla motosiklet kazası meydana geldi. İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı istatistiklere göre 2024'ün ilk 8 ayında gerçekleşen 74 bin 451 motosiklet ve motorlu bisiklet kazasının %65,9'u sürücü hatasından kaynaklanıyor.



Bu hataların başında ise %48,5 oranla "hızı yol, hava ve trafik koşullarına uyduramamak" geliyor.

***

Motosiklet kazalarının artmasında sosyal medyanın payı göz ardı edilemez.

Dakikalar içinde yüz binlerce izlenmeye ulaşmak, "keşfete" düşmek, takipçi sayısını artırmak…

Bunun için genç sürücüler 300–400 kilometre hızlara kadar çıkıyor, ellerini bırakıp tehlikeli manevralar yapıyor.

O an kamerada "efsane" görünebilir ama gerçek hayatta bu anlar ölümcül.

Bir video uğruna hayatını kaybedenler, istatistiklerde sadece yeni bir rakam oluyor; oysa geride aileler, dostlar, bitmemiş hayaller kalıyor.

Sosyal medyada gördüğümüz 30 saniyelik videoların arkasında bazen ömür boyu sürecek acılar, bazen de alınan son nefesler var.

Evet, hız cazip, adrenalin bağımlılık yapabilir. Ama pistler bunun için var. Trafiğe açık yollarda yapılan her riskli hareket, sadece sürücünün değil, başkalarının da canını tehlikeye atıyor.

Gençler… Beğeni sayınız, izlenme oranınız hayatınızdan daha değerli değil. Motosiklet "özgürlüktür" ama kontrolsüz özgürlük sizi uçuruma ailenizi ise sonsuz bir acıya götürür. Lütfen daha fazla etkileşim almak adına hayatınızı riske atmayın.

Telefonu bırakın, gazı hafif çevirin, koruyucu ekipmanınızı takın.

Gerçek "like" hayatta kalmaktır.

Unutmayın, sizi öldüren motosiklet değil, daha fazla tık almak….