Bugün tüm köşemi büyük İslam Düşünürü, Hacı Bektaş-ı Veli'ye ayırdım.Üç sebepten..Birincisi.. Seneye, yani 2021, Hacı Bektaş-ı Veli'nin 750'nci ölüm yılı. UNESCO bir yıl evvelden 2021'deyapacağını açıkladı.Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız da, UNESCO 2021 Anmaları'nın başlangıcı olarak, bu yıl, Nevşehir Hacı Bektaş kasabasındaki Hacı Bektaş-ı Veli Türbe ve Müzesi'nde bir anma düzenledi.Yani bu yılki Anma Töreni, dünyaya UNESCO 750. yılını duyuracak. Yani dünya çapında önemli..İkincisi.. Turizm Bakanlığı bu yılki törenleriteması ve Hacı Bektaş Veli öğretisi "Aslan ve Ceylan dosttur kucağımızda" ilkesi üzerine kurdu. Bakanlıkça hazırlanan 749. yıl posterini sayfamızda görüyorsunuz.Hacı Bektaş'ın tacının üzerindeki kapılardan geçilerek ulaşılan yeşil zirvede, aşkın simgesi sazın yanına uzanmış, aslanla ceylan var..Nedir bu?.Güçlü ile güçsüz kucak kucağa..Onları birleştiren aşk da kültür ve sanat..Ne güzel değil mi?. Hele de bugünlerin, Türkiyesi'nde.. Ayni millet, şiddetle ve dehşetle "Ben ve ötekiler" diye, ısrar ve inatla bölünürken, Hacı Bektaş'a ne kadar ihtiyacımız var.Üçüncüsü..Bizim kuşaklar Hacı Bektaş'ı bilirler, ucundan, kulağından.. Ama bugünün kuşakları..Ve de asıl yarınınkiler..Onlar okumalı, bilmeli, tanımalı Hacı Bektaş-ı Veli'yi.. Bir kişi bile okusa, anlasa kardır. Bir kişi bile kazanırsak, bu sayfa görevini yapmış sayılır.Onun için laflarını ayrı, nefeslerini ayrı, öğütlerini ayrı yazdım.. Okurlar, hatta keserler ve saklarlar, akıllarından hiç çıkarmazlar diye.Bugün, dışarda başı dimdik duran ülkemin içerde Hacı Bektaş-ı Veli düşüncesine şiddetle ihtiyacı var, çünkü..Geçmiş yıllarda Hacı Bektaş Törenleri'ni siyasallaştıranları çok yaşamış biri olarak, bu yılın temasınısimgesinde "Mirasımız aşktır bizim" diyerek "Sevgiyle bir olmak" diye belirleyen Kültür Bakanlığı'mızı da yürekten alkışlıyor ve destekliyorum.Bakan Yardımcısı, Beyoğlu Belediye Başkanlığı döneminde tanıdığım, sevdiğim ve hep desteklediğim Ahmet Misbah Demircan'la bir kahve içtik. O anlattı heyecanla hazırlıkları.. Ve o 45 saniyelik kamu spotu filmini izletti. Çok şirin, çok öz, ama çok şey anlatan bir film.. Bayılacak ve tekrar tekrar izlemek isteyeceksiniz.İşte bu yılki törenin özet bilgileri..

Hacı Bektaş-ı Veli anma etkinlikleri çerçevesinde bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde bulunan Hacıbektaş-ı Veli Türbe Müzesi'nde, cuma günü bir anma etkinliği düzenliyor.

Bu etkinlik, aynı zamanda gelecek yıl UNESCO tarafından ilan ve kabul edilmiş 750. vefat yılı anmalarının da duyurusu ve başlangıcı olacak.

Etkinliklere başta UNESCO Hacıbektaş-ı Veli'nin vefatının 750. yıldönümü (1209- 1271) Anma Heyeti, Hacıbektaş-ı Veli Üniversitesi, Hacıbektaş Enstitüsü, Bakanlık, Valilik, Belediyelerle çeşitli vakıf dernek ve sivil toplum örgütüleri destek veriyor 14 Ağustos Cuma günü, akşam saat 20.00'de pandemi şartlarına uygun, az katılımlı olarak planlanan etkinlikte, UNESCO adına Prof. Öcal Oğuz, bir konuşma yapacak.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy ve diğer konuşmalar ve müze ziyaretiyle sona erecek buluşmada sembolik lokma dağıtımı da gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan semah ekibi de gösteri yapacak.

Hacı Bektaş Veli Sözleri



İncinsen de, incitme.

Kadınları okutunuz.

Murada ermek sabır iledir

Eline, diline, beline sahip ol.

İyiyi ve kötüyü seçen akıldır.

Bir olalım, iri olalım, diri olalım.

İnsanın cemali, sözünün güzelliğidir.

Hiçbir milleti ve insanı ayıplamayınız.

Nefsine ağır geleni kimseye tatbik etme.

Düşmanınızın dahi insan olduğunu unutmayınız.

Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu.

Kibrin kaynağı şeytan, alçak gönüllülüğün ise Rahman'dır.

Yüce Allah Adem'i altmış türlü topraktan yarattı. Şayet bir topraktan yaratsa idi insanların hepsi aynı surette olurdu.

Büyük düşman odur ki: İlki nefsani istek ve arzulardır. İkinci kibir ve sapıklıktır. Üçüncü hilekarlık ve yalancılıktır.

Aklın birinci koruması sabırdır. Aklın ikinci koruması utanmaktır. Aklın üçüncü koruması kanaattir.

Nefis, şeytanın vekilidir. Komutanları ise, kibir, haset, cimrilik, açgözlülük, öfke, kahkaha, ve maskaralıktır.

Şimdi kim bu sözleri anlamadı, kendini dahi bilmedi. Her ne kadar insan suretinde olsa da insan mertebesinde değildir. Henüz endişeleri ve malları çokluğu içinde boğulmuşlardır. Hayvanlar gibidirler.

Her kişi insan kabul edilmez. Her ne kadar görünüş olarak insan olsalar da, onlar hayvanlardan daha aşağıdırlar. Bunlar hased edip kendisini bilmeyenlerdir.

Yalancılığın isteği, çekiştirme, kahkaha ve maskaralık: kendi ayıbını görmeyip, başkalarının ayıbını gözlemektir.

Hacı Bektaş Öğütleri



Dili, dini, rengi ne olursa olsun; iyiler iyidir.

Bizim erkânımız; Muhammed'in ahlakı ve Ali'nin edebidir.

İçi murdar kimseyi ne kadar dıştan yıkarsan arınmaz.

Hükümdar, ancak adaleti ile başarılı olur.

Hakikatin ilk makamı, toprak olacağımızın bilinmesidir.

Kadınlarınızı okutunuz, kadınları okumayan millet yükselemez.

Daima iyiyi, güzeli, doğruyu öğrenebilmek için okuyunuz, okutunuz.

Sevgi ve acıma, insanlık; hiddet ve şehvet ise hayvanlık vasfıdır.

Sessiz kalmak bir şey bilmediğin anlamına gelmez. Çok konuşmak da çok şey bildiğini göstermez.

Aklın birinci koruması sabırdır.

Aklın ikinci koruması utanmaktır.

Aklın üçüncü koruması kanaattir Edep elbisesini, sırtınızdan ölünceye kadar çıkartmayınız.

Büyük düşman odur ki: İlki nefsani istek ve arzulardır. İkinci kibir ve sapıklıktır. Üçüncü hilekarlık ve yalancılıktır.

Nefis şeytanın vekilidir. Komutanları ise, kibir, haset, cimrilik, açgözlülük, öfke, kahkaha, ve maskaralıktır.

Hacı Bektaş Nefesleri



Hararet nârda'dır sac'da değildir

Kerâmet sendedir tâc'da değildir

Her ne arar isen kendinde ara

Kudüs'te Mekke'de Hâc'da değildir



Sakın bir kimsenin gönlünü yıkma

Gerçek erenlerin sözünden çıkma

Eğer insan isen ölmezsin korkma

Âşığı kurt yemez uc'da değildir



Gönül kâbesine girmesin hülya

Nefsine hakim ol düşme bed hûya

Kirleri arıtan baksana suya

Hep yüzü yerlerde buc'da değildir

Dostumuzla beraber, yaralanır kanarız,

Her nefeste aşk ile yaratanı anarız.

Erenler meydanına, vahdet ile gir de gör,

Kırk budaklı şamdanda kırkımız bir yanarız.

Edep, erkâna bağlıdır, ayağımız başımız,

Güllerden koku almıştır, toprağımız taşımız.

Soframızda bulunan, lokmalar hep helâldir,

Yiyenlere nur olur, ekmeğimiz aşımız.

Erkek dişi sorulmaz, muhabbetin dilinde,

Hakk'ın yarattığı her şey yerli yerinde

Bizim nazarımızda, kadın erkek farkı yok,

Noksanlıkla eksiklik, senin görüşlerinde

Hakk'a talip olan kişi, başka murat isteme,

Dostun seninle beraber, başka vuslat isteme.

Bu dünya bir sofradır, arzular gelir geçer,

Eğer bizi buldun ise, başka murat isteme.

TEBESSÜM

Bektaşi Babası, ne olursa "Allah'tan" dermiş. Bir gün bir sokak serserisi arkadan yaklaşıp Baba'nın ensesine okkalı bi tokat patlatmış. Baba "Kim" diye dönünce serseri "Baba efendi ne bakıyosun? Allah'tan işte" demiş...

"Eyvallah evlat" demiş, Bektaşi Babası.. "Ben de Allah'tan olduğunu biliyorum da hangi kahpenin eliyle yaptırdı diye merak ettim!."



SEVDİĞİM LAFLAR

Sevgi muhabbet kaynar, yanan ocağımızda, Bülbüller şevke gelir, gül açar bağımızda. Hırslar, kinler yok olur, aşkla meydanımızda, Aslanlarla ceylanlar, dosttur kucağımızda.

Hacı Bektaş Veli