Merih kimleri ofsayta düşürdü?

Tek kelimeyle mükemmel bir maç sonucu alarak çeyrek finale yükseldik. Birkaç ay önce hazırlık maçında bize 6 gol atan Avusturya ile yapacağımız maç öncesi gergindik. Maçın en başında Merih'in golüyle gerginliğimiz sevinçle harmanlanan şaşkınlığa evrildi.

Son saniyede kurtarılma ihtimali yüzde altı olan bir şutun Mert tarafından kurtarılması ise galibiyetimizi daha da anlamlı hâle getirdi. Ne var ki maçın starı Merih Demiral'ın bozkurt selamı vermesini hazmedemeyenler ortaya döküldü.

Şahane galibiyetten hemen sonra bir koro, Merih üzerinden saldırıya geçti. Örneğin ,Türkiye'yi iftiralarıyla "teröre destek veren ülke" konumuna sokmaya çalışan Can Dündar, "Sevinç oranımız yüzde beşe düştü" diye yazdı. İnsanın aklına ister istemez, "Acaba birileri Avusturya'nın turu geçtiğini mi söyledi?" düşüncesi geliyor.

Merih'in selamından rahatsız olanlar arasında PKK taşeronları, siyonist İsrail medyası, Milli Takım oyuncularımızın dua etmesinden hazımsız olan Youtube komünisti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatının da olduğu, yani her birine bakıldığında Merih Demiral ile birlikte bozkurt işareti yapmak isteyeceğiniz bir kitle vardı.

İşin komiği, aynı kitle, bozkurt selamı veren eski CHP Genel Başkanı'nı cumhurbaşkanı yapmak için geçen sene var güçleriyle çalışmıştı. Yani Merih o selamı şahane oynadığı bir maç sonrası Avrupalı patronlarına karşı değil de "Piro"ları ile birlikte yapsa sorun olmayacaktı.

Alman derin devletinin Türklere yönelik cinayetlerini aydınlatmaktan aciz Alman İçişleri Bakanı, bu ekibin patronu olduğunu ispatlarcasına paylaşım yaparak UEFA'dan soruşturma açılmasını talep etti. Soruşturma açan UEFA'nın ne karar vereceğini merak ediyoruz. Sırp oyuncuların çetnik selamı vermesine ses etmeyen UEFA'nın geçmişteki örneklerini de düşündüğümüzde Müslüman oyunculara ceza vermesi şaşırtıcı olmayacak.

2019 yılında içlerinde Merih Demiral'ın da olduğu milli futbolcularımız asker selamı verdikleri için kınama cezası almış ve federasyonumuza 50 bin euro para cezası verilmişti. Bu ceza Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine alınmıştı. O tarihlerde terörle mücadele için Barış Pınarı Harekâtı düzenleyen ordumuza destek yollamak için bu selamı vermişti oyuncularımız.

Maçlardan önce dua eden futbolcularımıza, Türkiye'deki İslam düşmanlarına mercek tuttukları için teşekkür ediyorum. Maçın adamı Merih'i de "içimizdeki Avusturyalıları" deşifre ettiği için tebrik ediyorum.

Yolunuz açık, duanız kabul, rahatsız ettiğiniz çok olsun.

