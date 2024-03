‘İsrafı bitirdik, hizmeti getirdik’

Fatih Keleş, 2014 ve 2019 yıllarında Beylikdüzü ve İBB'den Belediye Meclis Üyesi oldu. Şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün başkanlığı yapıyor.

Keleş, Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediyesi'nden bu yana birlikte çalışan, onun yakın çalışma ekibinde yer alan bir isim.

Ekrem İmamoğlu'nun karakutusu, Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu gibi sıfatlarla anılan Fatih Keleş'in balya balya paralara ve para sayma makinelerine olan yatkınlığını birkaç gündür sosyal medyada dolaşan videolardan görüyoruz.

Yazıyı hazırlayıp gazeteye yolladığım dakikalarda İmamoğlu cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

Bu para sayma görüntüleri, yine bir CHP'linin iddia ettiği gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için CHP kongresinde dağıtılan 1 milyar 500 milyon liranın dağıtılma görüntüsü mü?

Yoksa görüntülerde olduğu iddia edilen ve bizim "İBB'ye 100 kişi alıyorsak 35 CHP, 15 İyi Parti, 15 diğerleri, 20-25 de İBB kariyer üzerinden gidiyor, süreç bu şekilde" sözleriyle hatırladığımız eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ı hesaba katarsak bilmediğimiz başka bir olayın para transferi mi?

Yazıyı hazırlarken ne İmamoğlu'ndan ne de videodaki kişilerden bir açıklama geldi.

Ekrem İmamoğlu'nun PKK taşeronu DEM ile ittifakının merkezine oturttuğu Esenyurt'un eski Belediye Başkanı Gürbüz Çapan'ın İmamoğlu ile dalga geçen paylaşımı dışında CHP neredeyse nefesini tutmuş durumda.

Türkiye'de AK Partili bir belediye meclis üyesi hatalı sollama yapsa günlerce yayın yapan muhalif "gazeteciler" meseleyi henüz gündemlerine almadılar.

Ekrem İmamoğlu'nun şu ana kadar sessiz kalmasının nedeni belki de yıllık maliyeti 5 milyar 100 milyon lira olan yeni projesini tanıtmak için yaptığı hazırlıklar olabilir.

İmamoğlu'nun büyük bir alçakgönüllülükle medyaya haber vermeden başlattığı projenin detayları şöyle: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partiden uzaklaştırılıyor, yerine İmamoğlu'nun sözünden çıkmayan bir isim olan Özgür Özel CHP Genel Başkanı yapılıyor.

Bu müthiş projenin hayata geçirilmesi için 8 bin 643 CHP delegesi ya da bu CHP delegesiyle akrabalığı olan kişi İBB'de işe başlatıldı.

İBB'nin internet sitesinde görünmüyor ama belediyede "CHP İşleri Daire Başkanlığı" kurulmuş.

Ekrem İmamoğlu'nun son bir haftada gündeme düşen icraatı bunlar.

O sırada İstanbul'da her yerde gözünüze "İsrafı Bitirdik, Hizmeti Getirdik" afişleri çarpabilir.

175 milyon lira harcanan kampanyanın ödeneği son yaşanan olaylardan sonra artarsa da şaşırmayalım.

Belki yeni bir slogan da görürüz: "Hele bir sorun neden yaptım?"

İmamoğlu bu sloganla İstanbullunun kaynaklarını nasıl dağıttığını da açıklayabilir.

