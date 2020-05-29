IMF bunu da açıklasın!..

Muhalefetin kelime dağarcığının özeti "saray, damat ve trol"den ibaret âdeta. Aylardır millet canıyla uğraşırken bile bizi bu saçmasapan, içi boş ve dayanıksız polemiklere boğmayı başardılar.

En son CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile SİHA'lardan yerli solunum cihazına pek çok ses getiren projede yer alan Selçuk Bayraktar'a şu seviyesiz ifadelerle saldırdı:

"Sizde sosyete damat çok. Tavsiyemiz, bu kurusıkıcıyı gönderin, yerine epeydir reklamını yaptığınız havacıyı getirin. Belki biraz daha idare edersiniz. Zira bu damat, 72 yılda yapılan ithalatın beş katının son 17 yılda yapıldığını bile bilmiyor."

Dedesi CHP'den sekiz dönem milletvekilliği ve İçişleri Bakanlığı, babası yine CHP'de iki farklı dönemde bakanlık yapmış, kendisi senelerce ataları gibi CHP'den vekil olarak milletin tanıdığı imkânlar ve 'fazla'sıyla bir yerlere gelmiş, 2001 krizinde bankalar hortumlanıp milletin cebi boşaltılırken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda başkanlık yapmış birisi utanmadan Albayrak ve Bayraktar'ı "sosyete" diye aşağılayabildi.

Rüküş ötesi şatafattaki evlerinde trans dansözle Noel partisi veren İYİ Partili Lütfi Türkkan'ın AK Parti'yi gösterişçilikle suçlamasından daha absürdü olamaz diye düşünürken, Faik Öztrak çıtayı daha da diplere indirmiş oldu!

Albayrak, TRT Haber'deki röportajında haklı olarak şu çıkışta bulundu:

"Kendi imkanlarıyla köyden gelip iki evladını okutan babanın oğlu olarak ben mi sosyeteyim, yoksa 7 sülalesi, dedesi, babası devletin her imkanını kullanan mı?"

Albayrak, ayrıca Öztrak'ın Hazine Müsteşarlığı yaptığı dönemde % 12 faizle 30 yıl ödemeli dolarla kredi aldığını da anımsatarak, "Hala onun faizlerini ödüyoruz. Yüzde 12 faizle milyarlarca dolar borçlanmış bir yapıdan, Hazine Müsteşarlığı yapmış kişiden bahsediyoruz. Kim tefeci? Dünya ekonomik krizinin çıktığı bu yıl Hazine olarak %2'lerde Avro olarak borçlandık. Yüzde 60-70'lerden Türk lirasıyla Hazine borçlanması yapılıyordu. Biz mayıs ortalamasında % 8,5'lardan borçlandık. Kim paraları nereye vermiş, sizin o yüksek faizlerle borçlandığınız faizleri ödüyoruz hâlâ.

Faiz giderinin milli gelire oranının yüzde 15-20'leri bulduğu dönemin kişisi bunlar. Şu anda yüzde 2,3 oranında. Kim tefeci? Onun için beni sevmiyorlar da birilerini seviyorlarsa cevap çok açık. Benim dedem Hacı Ahmet Hamdi Albayrak hangi ahlâkla hangi manevi değerlerle bizleri yetiştirdiyse, biz bunu biliriz. Biz aslımızı inkar etmedik. İşte belki bundan dolayı on yıllarca ülkeyi yöneten elitist zihniyet var ya Hacı Ahmet'in torunu bu makama geldiği için rahatsızlık duyuyor olabilir."

Öztrak'da bu sözleri anlayıp utanacak kapasite olduğunu sanmam ama IMF ile bir sonraki gizli otel odası buluşmasında kendisine iyice bir açıklarlar sanırım.

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