Eşcinsel hareketin tartışıldığı bugünlerde, çocuklarının cinsellik karmaşası yaşamasını istemeyen anne-babaların nelere dikkat etmesi gerektiğini, "İnterseks-Hermafrodit ve Eşcinsel" kitabının da müellifi olan Prof. Dr. Zeki Bayraktar'a sordum:"Her birey cinsel kimliğini erken çocukluk döneminden itibarenanne veya babası ile özdeşim kurarak geliştirir. Özdeşim, çocuğun anne veya babasını bilinçdışı olarak taklit etmesidir.Ebeveynden gelen hatalı mesajlar, çocuğu cinsel karmaşaya ve akabinde de Cinsel Kimlik Bozukluğuna (CKB) sürükleyebilir. CKB ise -müdahale edilmezsebüyük oranda eşcinsellikle sonuçlanır.1-Oğlu ile ilgilenmeyen, mesafeli baba, 2-Oğlunu sürekli eleştiren, reddedici baba, 3-Özdeşim sürecindeki oğluna aşırı şefkat göstererek onun babası ile özdeşimini baltalayan anne, 4-Baskın ve mütehakkim bir anne, 5-Oğlunun maskülen gelişimini desteklemeyen, fiziksel aktivitelerini baskılayan anne, 6-Oğluna kız çocuğu istediğini hissettiren ve kızmış gibi davranan anne, 7-Kocasından beklediği duygusal ihtiyacını oğlundan karşılamaya çalışan anne, 8-Oğlunu güvenli bir liman gibi kullanan, oğlu ile arasındaki sınırları belirleyemeyen anne, 9-Oğlunun her ihtiyacını karşılayan, ona arkadaşı imiş gibi davranan ve böylece ait olduğu erkek dünyası ile ilişki kurmasına mani olan anne (böyle bir anne oğlunu ikircikli duygulara sürükler; annesi onu hem en iyi anlayan hem de hiç anlamayandır, çünkü her ihtiyacını karşılamakta ama ait olduğu erkek dünyası ile ilişkisine de mani olmaktadır), 10-"Ben oğlumun tek sığınağıyım, ben ona hem anne hem baba olurum" diyerek oğluna aşırı şefkat gösteren anne (Burada baba figürünü önemsizleştirerek oğlu için özdeşim kuracağı baba modelini devreden çıkarmış ve onu karmaşaya sürüklemiş olur), 11-Benzer şekilde sürekli olarak babayı kötüleyen ve "ne işe yarar ki bu erkekler, biz birbirimize yeteriz" diyerek baba figürünü kötüleyen anne (bu model boşanmış/bekâr annelerde daha sık görülür, anne burada babayı değil erkek olmayı kötülemiş ve böylece oğluna ölümcül bir darbe indirmiş olur, çünkü çocuk bu mesajı "annem babamı erkek olduğu için terk etti, beni de terk edebilir, benim erkek olmamam gerekir" şeklinde yorumlayacaktır).1-Kızını bunaltıcı kalıplara sokmaya çalışan, aşırı kontrolcü, narsist bir anne, 2-Adaletsiz güç dağılımı bulunan bir ailede anneyi sürekli bir şekilde ezen, horlayan, itip-kakan zalim bir baba (böyle bir ailedeki kız çocuğu dişiliğin tehlikeli olduğu mesajını alır ve dişiliği reddeder, maskülen kadınlara özenir), 3-Depresif, kararsız, sinik veya yetersiz kalan bir anne (buradaki kız çocuğu da annesinin çaresizliği -feminenlik- ile özdeşim kurmayı reddedecek ve annesi gibi bitip tüketen endişeler yaşamak yerine maskülen alana yönelecektir, hatta babası ile savunmacı bir özdeşim kuracaktır), 4-Erkek çocuk sahibi olmayı istediği için kızı olunca hayal kırıklığına uğrayan ve bunu kızına hissettiren bir baba (bu kız çocuğu da babasının sevgisini kaybetmemek için bilinç dışı -mecburi- bir tercihle feminen alanı terk edecek ve maskülen alana yönelecektir).

***

Son bir uyarı da benden: Türkiye'deki psikolog ve psikiyatrist camiasını temsil eden dernekler, büyük ölçüde LGBT lobisinin boyunduruğuna girmiş durumdalar. Dolayısıyla bu hususlarda kimden yardım aldığınıza da dikkat edin.Dr. Bayraktar'ın paylaştığı tavsiyeler de içeren yazısının tamamını okumak için Facebook hesabına bakabilirsiniz.