Türkiye-Rusya, Avrupa Birliği’ni kenara attı

Başlık bana değil, Forbes'da konuya dair çıkan bir analize ait; uzun hali şöyle: Türkiye ve Rusya, Libya'da liderlik rolünü alarak Avrupa Birliği'ni kenara attı. Peki, bunu nasıl başardık?

Özetle söylersek: Türkiye, Libya'ya asker göndermemiş olsaydı, şu anda dünyanın bir 'Libya sorunu' yoktu;

"Libya'yı nasıl paylaşacağız?" sorunu vardı.

Zira CHP ve İYİ Parti'nin HDP ile birlikte "Hayır" oyu verdiği tezkere, AK Parti-MHP oylarıyla Meclis'ten geçmemiş olsaydı, Hafter güçleri, arkasındaki uluslararası destekle Trablus'a yürüyüp ele geçirecek ve Serrac'ın yönettiği Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Türkiye ile imzaladığı anlaşma da tarihin tozlu sayfalarındaki yerini alacaktı.

Ancak Erdoğan-Putin görüşmesi sonrası,Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısı yapması sürecin diplomatik yollarla çözümünü zorladı.

"Diplomatik çözüm yollarını deneyin" diyen muhalefetin gayet iyi bildiği ama gizlediği gerçek şu: Askeri gücünüzle desteklemediğiniz bir diplomatik pozisyon, kötü bir şakadan ibarettir.

Evet, muhatabınız duyar ama sadece nezaketen güler ve geçer.

Türkiye'nin asker göndermesiyle birlikte ise başta İtalya ve Fransa olmak üzere Avrupa ülkeleri ayağa kalkmış olsa da denklem bozuldu.

Dünya, yeni bir çözüm çerçevesi arayışına zorlandı.

Gelişmelere bakalım: Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Hafter güçleri arasında varılan ateşkes bu hafta sonu yürürlüğe girdi. Hafter, önce itiraz etse de ülkenin batısında süren saldırılarını durdurduğunu açıkladı.

Öte yandan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayez el Serrac, ateşkes öncesinde İtalya Başbakanı Guiseppe Conte ile görüşmek için Roma'daydı. Serrac, "Rusya ve Türkiye'nin, saldıran grubun geri çekilmesi şartıyla önerdikleri ateşkes girişimini memnuniyetle karşılıyoruz.

Ancak bu durum, karşı tarafın hareket tarzı sebebiyle çok uygun olacak gibi görünmüyor" şeklinde konuştu.

Serrac'ın Hafter'e güvensizliği elbette temelsiz değil. Elbette ateşkes, diplomatik bir çözümle taçlandırılmadığı takdirde uzun soluklu olmayabilir.

Ancak Libya'da da, aynı Suriye'de olduğu gibi Türkiye ve Rusya, Astana tipi bir süreci başlattılar.

Birleşmiş Milletler Libya Misyonu, ateşkesi memnuniyetle karşıladığını açıkladı. BM taraflara, ateşkes koşullarına uyma ve sorunları diyalog yoluyla çözme çağrısında bulundu.

Almanya, bu hafta sonu Libya'da diplomatik çözüm için Berlin'de yapılacak konferansa dair çalışmalarını sürdürüyor. İtalya Başbakanı ise dün Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.

Türkiye'nin hiçbir şartta Libya denkleminde olmasını istemeyen ve bunu açıkça belli eden İtalya, şu anda Türkiye-Rusya'nın birlikte kurduğu ikili yapıya dahil olmak istiyor.

"Libya, ulusal çıkar meselemizdir" diyen İtalyan Dışişleri Bakanı'na "Libya'da ne işimiz var?" diyen bir muhalefetleri de yok nasılsa...

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