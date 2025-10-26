denir ya hani...Hiç bilmedim, bilemedim.On bir yaşımdan beribiliyorum...Yorganın içinden ve yastığın altından kitapların çıktığı minicik odamda başladı.Okul ödevlerinden uzak okumalar için uyanık geçen gecelerime aşkla bağlandım.Hâlâ aynıyım...Neredeyse her gece biraz daha uyanık kalayım diye çırpınıyorum...Bazen buna bozuluyorum ama kavga etmeyi bıraktım; kabulleniyorum.

***

Yazıya böyle girdim diye...Hatta "en güzel vakit geçirme"nin güzel bir uyku çekmek olduğuna inananlar da var ki, onlar fena hâlde burun kıvıracaktır yazdığıma...

***

Ama bunları geçelim...İstememize rağmen (dışarıdan destek almazsak) gevşeyemiyoruz.Uykusuzluk ve huzursuzluk kardeş artık.Uyumaktan bile isteye kaçınanlar azaldı; ne yaparsa yapsın uyuyamayanlar çoğaldı.Ve o rahatsız edici ölçüde gülünç çakışma!..

***

Ne tuhaf değil mi?Gündüz vakti yorulacak hiçbir şey yapmadan yorgunuz...açısından bakarsak,Fakat gece gelince...Hepimizde garip bir huzursuzluk; değil uyumak, biraz gevşemek bile zor.Hoş ortamlarda bile tedirgin sorular veE nasıl uyunsun böyle?

***

Gecikmeye Övgü'nün yazarıiyice ilginç bir noktaya dikkat çekiyor ki, haklı...diyesoruyor ve cevap veriyor:Bana kalırsa...Birçok uykusuzluk mağduru asıl bundan rahatsız.Konuşmak istemiyorlar kendileriyle...

***

Daha neler yazacaktım da yerim bitiyor.Belki uykusuz bir gecemde devam ederim konuya...Şimdi noktayı koyup azıcık uyusam mı?Halil Cibran diyordu:Bir de işin bu yanı var...