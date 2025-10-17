Acil serviste bir akşam... Erkekler nerede?

Akşam vakti..Ambulansların biri gidip öteki geliyor...Bir dakika!Anlatayım...

Global sorunlar, ülkenin siyasi meseleleri falan derken...Birkaç hafta önce, sabah yoludüşen ama ne olduysaartık akşamüstüne kadar "labirent"ten çıkamayanarkadaşım "şaşırdım" diye mesajatmıştı: "90'lar geri dönmüş gibiydi, bir tekrahmetli Savaş Ay eksikti."

Geçenlerde bir arkadaşımın rahatsızlığı nedeniyle benim de devlet hastanesi acil servisine yolum düştü.Yok, Savaş Ay'lık bir durum da yoktu belki ama...gördüm ve ben deolumsuz anlamıylarüzgârlarakapılıverdim.

Anneler, eşler, gelinler, görümceler, genç kızlar...Bu gerçekten yeni bir tablo işte!

Erkekler evde maç falan, TV mi izliyorlardı?Acil servis ortamından rahatsız oldukları içindenilince, gelmemişler miydi?Çünkü gelince pek bir işe yaramıyor ama ortalığı gereksiz bir biçimde karıştırıyorlar mıydı?Baktım, kuyruktaki ve tekerlekli sandalyelerdeki hasta erkeklerin yanında davardı...

Evde bırakamayacağı için özel gereksinimli çocuğunu yanında getirmiş yapayalnız bir anneyi gördüm...Kuyruktaki kendi gibi yalnız bir başka kadına şöyle dertleniyordu:

Uluslararası olaylar, ulusal olaylar...

Hepsi son sürat!

Kabul!

Tamam da...

Bütün bunlar yüzünden gündelik sosyal hayatımızı medyadan ihraç etmenin kime faydası var?

Bunları da sık sık konuşmalı, tartışmalı, yazmalıyız.

NOT DEFTERİ

Burada gerçek şeylerden söz ediyorum: Ama bugün kim gerçeğe dair bir şeyleri duyabilecek kulağa sahip ki... (LUCE IRIGARAY / Doğu Batı)