17 Ekim 2025, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Anasayfa Yazarlar Acil serviste bir akşam... Erkekler nerede?
HAŞMET BABAOĞLU
Acil serviste bir akşam... Erkekler nerede?

Acil serviste bir akşam... Erkekler nerede?

17.10.2025, Cuma
Akşam vakti..
Ambulansların biri gidip öteki geliyor...
Çok yaşlı erkekler, her yaştan oraya buraya koşturan kadınlar ve mecburen yanlarında getirilmiş çocuklar...
Bir dakika!
Anlatayım...

***

Global sorunlar, ülkenin siyasi meseleleri falan derken...
Dönüp kendi hayatımıza bakmaya, konuşmaya, tartışmaya bir türlü sıra gelmiyor.
Birkaç hafta önce, sabah yolu bir devlet hastanesine düşen ama ne olduysa artık akşamüstüne kadar "labirent"ten çıkamayan arkadaşım "şaşırdım" diye mesaj atmıştı: "90'lar geri dönmüş gibiydi, bir tek rahmetli Savaş Ay eksikti."

***

Geçenlerde bir arkadaşımın rahatsızlığı nedeniyle benim de devlet hastanesi acil servisine yolum düştü.
Yok, Savaş Ay'lık bir durum da yoktu belki ama...
Tavanı basık minicik bir odada iki doktorun hastalara birer dakika içinde tatmin edici cevaplar vermeye çalıştığını gördüm ve ben de olumsuz anlamıyla "nostaljik" rüzgârlara kapılıverdim.

***

Sizlere esas aktarmak istediğim şeye gelirsek...
Hastanenin koridorlarını dolduran kadınlar...
Anneler, eşler, gelinler, görümceler, genç kızlar...
Erkekler neredeydi peki?
Bu gerçekten yeni bir tablo işte!

***

Erkekler evde maç falan, TV mi izliyorlardı?
Acil servis ortamından rahatsız oldukları için "Sen gelme" denilince, gelmemişler miydi?
Çünkü gelince pek bir işe yaramıyor ama ortalığı gereksiz bir biçimde karıştırıyorlar mıydı?
Baktım, kuyruktaki ve tekerlekli sandalyelerdeki hasta erkeklerin yanında da apar topar üzerine bir şeyler çekip gelmiş en az üç vefalı kadın vardı...

***

Evde bırakamayacağı için özel gereksinimli çocuğunu yanında getirmiş yapayalnız bir anneyi gördüm...
Kuyruktaki kendi gibi yalnız bir başka kadına şöyle dertleniyordu: "Dua edin, kırık olmasın ayağımda, alçıya alınmasın, çocuklar, yemek, çamaşır; biterim ben Allah'ım!"

***

Uluslararası olaylar, ulusal olaylar...
Hepsi son sürat!
Kabul!
Tamam da...
Bütün bunlar yüzünden gündelik sosyal hayatımızı medyadan ihraç etmenin kime faydası var?
Bunları da sık sık konuşmalı, tartışmalı, yazmalıyız.

***

NOT DEFTERİ
Burada gerçek şeylerden söz ediyorum: Ama bugün kim gerçeğe dair bir şeyleri duyabilecek kulağa sahip ki... (LUCE IRIGARAY / Doğu Batı)

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
E sıktı ama, yeter! 16.10.2025 Perşembe
Halklar ve sistem birbirinden kopuyor mu? 14.10.2025 Salı
Son yaldızlar da döküldü... 13.10.2025 Pazartesi
Vatan 12.10.2025 Pazar
Haftanın notları: Barış nedir? 11.10.2025 Cumartesi
Çok büyük bir kavga bu! 10.10.2025 Cuma
‘Yok artık!’ 09.10.2025 Perşembe
Çalışan gençler ve gerçekler 07.10.2025 Salı
İnsansız medeniyetin saldırısı 06.10.2025 Pazartesi
Hâlâ ötüyor mu horozlar? 05.10.2025 Pazar
Daha Fazla Gör