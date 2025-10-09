Dünya öyle bir döneme girdi ki...Bazı ihtimaller ve hesaplarla yüzleşilince...İnsan haklı olarakdiye itiraz ediyor.

***

Geçen pazartesidemiştim ve eklemiştim:Birçoğunuz bunu okuyunca, biliyorumki, yok artık, dediniz...Oysa Blackrock ve Vanguard'ın bölgeyeilgisinden doğrudan bahsedenlerden biri de BM Gazze raportörü F. Albanese'ydi.

***

Şimdi bölgeyi en iyi tanıyanlardan birinin...Zamanında ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi-Askeri İşler Bürosu Direktörlüğü de yapmış olanun Guardian'da çıkan yazısına bakıyorum da...Şüpheye kapılmamak imkânsız...Paul şöyle yazmış:Josh Paul'un yazısı yayımlandığı sırada...

***

Denizde muazzam doğalgaz yatakları...Kıyıda Trump'ın deyimiyleimkânı...Küresel elitlerin planı bu...

***

türünden tepkilerin tarihsel serencamı içinde şunu söyleyeyim...Geçen yüzyılın başında "Osmanlı İmparatorluğu yıkılır; Anadolu'da bir devletten ötesindeki toprakları bütün sömürgecilere dağıtılır" diyen kaç kişiydi?Çeyrek asırdan kısa sürede neler olduğunu biliyoruz...İsrail mi?Amerikalı hahamlar bile İsrail diye bir devletin Filistin toprakları üzerinde kondurulmasına 1940'ların ortasında "Yok artık, bırakalım şu hayalleri" diyorlardı.Sonucu ortada...

***

Haydi Türkiye!

Filistin için samimi çözüm arayışını dünyanın bütün halkları biliyor...

Şimdi de bölgedeki "allanıp pullanmış yeni sömürgecilik" oyununu bozma zamanı...

***



NOT DEFTERİ

Orta yaşlarına geldiğinde, insanlar artık yüzünde ruhunun yansımasını görür... Araba hırsızı araba hırsızı gibi görünür, dolandırıcılar dolandırıcı, sakin ve düşünceli insanlar sakin ve düşünceli görünür. (DOUGLAS COUPLAND / Hey, Nostradamus!)