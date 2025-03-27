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HAŞMET BABAOĞLU
Nokta!

Nokta!

27.03.2025, Perşembe
Bu marazi gündemin olumlu bir tarafı da var...
Bir kez daha tanıdık onları...
Zihinlerini bulandırdıkları gencecik çocukları acımasız bir kışkırtıcılıkla Saraçhane meydanına sürüp ekmek yiyeceklerini sanan gevşek politikacılardan söz ediyorum...
Bu sakil, bu samimiyetsiz bencil tiplerin sıkışınca gösterici gençlere "Bırakın be ya, evimize gideceğiz" diye yakardıklarını da gördük.
İbretlik manzaraydı doğrusu...

***

Bu ülkeyle, bu halkla uzak yakın ilgisi olmayan her çevrenin bütün hilelerini gördük, bildik...
Darbeciliklerini, Soros marifeti sözde isyanlarını, azgın çıkarcılıklarını şık kılıflar içine saklayışlarını...
Yahu kendi hayatlarınızın keyfinden başka önemsediğiniz ne var, biz bunu iyi biliyoruz.
Aramızdan kendilerine benzettikleri de bizi yanıltmaz.
Tecrübemiz sağlamdır.
Hâlâ oltalarını yutacak kadar kör olanların da gözleri açılır yakında...

***

Ve tabii istiyorlar ki, Gazze'yi konuşmayalım, Gazze'yle dertlenmeyelim...
Gündem değişsin istiyorlar.
Bu nedenle sekiz takla atan toplum mühendisleri nereye saklansalar, göze batıyorlar...
Biz ısrarlıyız, buradan dönmeyiz.
Konuşacağız, konuşmalıyız; daha çok konuşmalıyız Gazze'yi...

***

Tam İsrail yeniden ve zalimce saldırmaya başlamışken...
Çocuk hastaneleri birer birer bombalanırken...
Birtakım "karaktersiz" medya odaklarında "Mısır, yarım milyon Gazzeliyi Sina yarımadasına almaya hazır" haberleri yeniden çıkmaya başlamışken...
Mısır'ın bu türden haberleri yalanlamasına rağmen Sina çölünde garip sosyal konutların inşası devam ederken dikkatimizi başka yöne çeviremeyiz, çevirmeyeceğiz...

***

Boykot mu?
Hakkıyla ve şanıyla tek bir boykot var...
Gazze için, Filistin için boykot...
Siyonist zulme karşı boykot...
Siyonist markaları boykot...
Bu kadar, ötesi yok!
Biri bu devirde başka bir boykot kampanyasına dikkat çekmeye çalışıyorsa, öylesi böylesi yok, ya siyonist yardakçısıdır ya da sersem...
Nokta!

***


NOT DEFTERİ
Kadın buluta dedi: Benim giysilerim kandan sırılsıklam. Yalvarırım sevgilimin üstünü sen ört! (MAHMUD DERVİŞ / Kuşatma Hali)

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