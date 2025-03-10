Dikkat, çarpışmadan kaçınmak için lütfen rotanızı 15 derece kuzey yönüne çevirin.Çarpışmadan kaçınmak için sizin rotanızı 15 derece güney yönüne çevirmeniz gerekiyor.Dikkat, ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı konuşuyor. Tekrarlıyorum, rotanızı 15 derece kuzey yönüne kaydırmalısınız.Bu mümkün değil, siz rotanızı değiştirin.Dikkat, bu bir uçak gemisidir. Derhal rotanızı derhal değiştirin.Burası Puget Burnu Deniz Feneri. Karar sizin.

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Yukarıdaki telsiz konuşması, ABD Deniz Harekat Dairesince açıklanmışBertell Ollman bu konuşmayı "Dünyayı Nasıl Değiştirmeli" isimli kitabının başlarına koymuş ve sormuştu..."Burada gördüğümüz gibi kayalıklara doğru ilerlemekte olan bir Amerikan gemisi mi, yoksa ABD'nin serbest girişim sistemi mi?"Bana sorarsanız...Delice ve cesur bir manevra gerekiyordu...

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Yaşayıp göreceğiz.Hem ABD'yi, hem de dünyanın her köşesini çok sıkıntılı günler bekliyor.Tabii şu da var...Ekranlardadeyip duran ve bunu müthişbir izahat sananolup bitenleri anlamanız imkansız.Uluslararası ilişkilerin gerçekten diplomasiyle ve sözleşmeler yoluyla kurulduğunu sanacak kadar saftorik tipler üretti akademi...Geçen akşam bir akademisyen "dedi Trump'a ve sonra birden rahatladı; kendini her şeyi çözmüş gibi hissetti.Bu tiplere aldırmayın, durum çok ciddi.

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Trump durmadan paradan konuşuyor, Musk ise güçten...

Ve çok kabaca yapıyorlar bunu...

Ama neden?

Çünkü ne kadar şık biçimde örtülürse örtülsün, hegemonik gerçek bu iki sütun üzerinde yükselir.

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NOT DEFTERİ

İnsanlar ebeveynlerine benzememek için ne kadar çok uğraşırlarsa, o kadar çabuk onlar gibi oluyorlar. (DOUGLAS COUPLAND / Hey Nostradamus