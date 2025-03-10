10 Mart 2025, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Anasayfa Yazarlar Rota neden aniden değişti?
HAŞMET BABAOĞLU
Rota neden aniden değişti?

Rota neden aniden değişti?

10.03.2025, Pazartesi
Kanal 1: Dikkat, çarpışmadan kaçınmak için lütfen rotanızı 15 derece kuzey yönüne çevirin.
Kanal 2: Çarpışmadan kaçınmak için sizin rotanızı 15 derece güney yönüne çevirmeniz gerekiyor.
Kanal 1: Dikkat, ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı konuşuyor. Tekrarlıyorum, rotanızı 15 derece kuzey yönüne kaydırmalısınız.
Kanal 2: Bu mümkün değil, siz rotanızı değiştirin.
Kanal 1: Dikkat, bu bir uçak gemisidir. Derhal rotanızı derhal değiştirin.
Kanal 2: Burası Puget Burnu Deniz Feneri. Karar sizin.

***

Yukarıdaki telsiz konuşması, ABD Deniz Harekat Dairesince açıklanmış 1995 yılına dair gerçek bir konuşma...
Bertell Ollman bu konuşmayı "Dünyayı Nasıl Değiştirmeli" isimli kitabının başlarına koymuş ve sormuştu...
"Burada gördüğümüz gibi kayalıklara doğru ilerlemekte olan bir Amerikan gemisi mi, yoksa ABD'nin serbest girişim sistemi mi?"
Bana sorarsanız...
Gemi, ABD'nin ta kendisi...
Kayalıklar ise küresel sistem...
Bu ağır geminin çarpmadan dümeni derhal kırıp rotayı değiştirmesi için Trump son çareydi...
Delice ve cesur bir manevra gerekiyordu...

***

ABD hegemonyası içine kıstırıldığı para (borç) tuzağından ve kendisini köşeye kıstıran son derecede "yorucu" stratejik güç oyunundan paçasını kurtarıp yoluna devam edecek mi?
Yaşayıp göreceğiz.
Hem ABD'yi, hem de dünyanın her köşesini çok sıkıntılı günler bekliyor.
Tabii şu da var...
Ekranlarda "Trump bir tüccar yeaa" deyip duran ve bunu müthiş bir izahat sanan akademisyenlerle olup bitenleri anlamanız imkansız.
Uluslararası ilişkilerin gerçekten diplomasiyle ve sözleşmeler yoluyla kurulduğunu sanacak kadar saftorik tipler üretti akademi...
Geçen akşam bir akademisyen "mahalle bakkalı" dedi Trump'a ve sonra birden rahatladı; kendini her şeyi çözmüş gibi hissetti.
Bu tiplere aldırmayın, durum çok ciddi.

***

Trump durmadan paradan konuşuyor, Musk ise güçten...
Ve çok kabaca yapıyorlar bunu...
Ama neden?
Çünkü ne kadar şık biçimde örtülürse örtülsün, hegemonik gerçek bu iki sütun üzerinde yükselir.

***


NOT DEFTERİ
İnsanlar ebeveynlerine benzememek için ne kadar çok uğraşırlarsa, o kadar çabuk onlar gibi oluyorlar. (DOUGLAS COUPLAND / Hey Nostradamus

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Nereye gidelim? 09.03.2025 Pazar
Haftanın notları: Tuhaf, yanlış ve manidar 08.03.2025 Cumartesi
Sağlıklı mıyız? 07.03.2025 Cuma
Gençler Filistin’e bakarken 06.03.2025 Perşembe
Asıl bunlar konuşulmalı 04.03.2025 Salı
Keşke! 03.03.2025 Pazartesi
Kalabalık içinde yalnızlık meselesi 02.03.2025 Pazar
Haftanın notları: ‘İleride bir daha sor’ 01.03.2025 Cumartesi
Dikkat! Ortalık soytarılarla dolduruluyor 28.02.2025 Cuma
Biraz insan olmak... 27.02.2025 Perşembe
Daha Fazla Gör