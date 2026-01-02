Fena hâlde uyduruk bir takvim bu...Ama bizi cenderesinde sıkıp duruyor.Yok, değil mi?Hatta biraz farklı bir iç daralmasıyla uyandınız...Aldırmamıştınız ama medyaymış, eşmiş dostmuş havaya soktu; beklentiler, dilekler, vd.Eh, sabahına dabastırıyor tabii...

***

Ya da Gazze mitingine gittiniz...Fakat biliyorsunuz işte!Filistin bir parça olsun ferahlamayacaksa...Dünyanın takviminde içimize sinecek birolmayacak!

***

Ama birbirimize de pek söylemeyiz bunları...Meselaın daha da sadeleşeceğini söyleyerek yeni yıl konuşmak zordur...Konuşsak mı?

***

Haz peşinde koşturma kültürünün yükselişinin sıradan neşe kaynaklarımızı kuruttuğunu...Maskeler ve muskalar arasındaki akrabalığı fark etmekte zorlandığımızı...Yeni yılın ilk haftasından başlayarak dert etsek mi acaba?

***

Yapay zekâ şöyle, yapay zekâ böyle derken bu yıl hayatımızın başköşesine geçiverdiğini göreceğiz...Yapay zekâ iş bulacak, yapay zekâ çalışacak...Ya biz?Orası biraz karışık işte!Geç bile kaldık.

***

Banka uygulamalarına köle yapılangeçtim...Dünyaya baksam ne fark edecek?1 Ocak sildi mi savaşları?2026 silecek mi?Ne gezer!

***

Gelecek, gelecek, gelecek...

Dilimizden hiç düşmüyor.

Geldi çoktan...

Hem hep var mıydı gelecek?

Öte dünya vardı, mahşer vardı; hesap günü vardı...

Gelecek başka bir şey...

Birileri "geleceği kapitalizm keşfetti" demişti, haklıydı.

Asıl derdimiz bu...

Kurtulsak da şundan...

Günlük hayatımıza dönsek keşke!

***

NOT DEFTERİ



Garson masama yaklaştı. Çayınız. Afiyet olsun. Bu da simit. İki şeker. "Karıştır çayını zaman erisin." (ÖMER FARUK DÖNMEZ / Hamza)