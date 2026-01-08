08 Ocak 2026, Perşembe
HAŞMET BABAOĞLU

‘Beni sen yakmadın, ateşi ben yuttum’

08.01.2026, Perşembe
Günlerdir ekranlarda tartışılıyor...
Delta Force nasıl birkaç dakika içinde Maduro'yu ve eşini yataktan alıp Iwo Jima'ya götürdü?
Yoksa içeriden birileri Venezuela Devlet Başkanı'nı teslim mi etti?
ABD'nin şovmen Başkanı ile emperyalist şova geri dönüşü bu...
Ama sürekli buraya takılırsak...
Emperyalizmi hakikaten "haydutluk"tan ibaret bir şey sanacak genç kuşaklar...
Yapmayın! Sakın yapmayın!

***

Dünyanın her yerinde Maduro'nun başına gelenlere karşı kitlesel isyan duygusu solgun kaldı...
Hele Latin Amerika'nın sessizliği ciddi hayal kırıklıklarına yol açtı...
Ve belli oldu ki...
İsyan anti-emperyalist biçimde siyasallaşamayacak, ancak milli duygular çerçevesinde kalacak...
Neden?

***

Şunu bilmeye razı mıyız?
Global finans ekonomisi...
Yoksul kesimleri bile baştan çıkaran tüketim şehveti...
Adalet arayışı yerine zenginleşme yarışının çekiciliği...
Ve kültürel emperyalizm...
Bütün bunlar "Delta Force"tan daha güçlü, yaygın ve kalıcı bir "güç"tür...

***

Bazıları diyor ki...
Maduro elleri kelepçeli hâlde yürütülürken etrafa "İyi yıllar" demek yerine bir kafa çaksaydı ya...
Oysa Başkan etrafındakilerle dalgasını geçiyordu.
Ah gençler nereden bilsinler, benim kuşağım neler neler gördü!
Koskoca Sovyetler Birliği'nin son lideri rejimin tasfiyesinden çok kısa süre sonra Louis Vuitton çanta ve Pizza Hut reklamlarına çıkmıştı.
Esas "derdest" edilme böyle bir şeydir...
Düşünün, Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin Başkanı'ydı bu adam...
"Komünizmi bir çantaya mı sattın?" diyen birkaç çatlak ses çıktı ama aldıran olmadı; tersine, çok pohpohlandı Gorbaçov...
İddialara bakılırsa...
Reklamlardan aldığı parayla ailesiyle taşınmak zorunda kaldığı kırık dökük evini tamir ettirmişti...

***

SSCB Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin toplanıp kendini tasfiye edişinin üzerinden 41 yıl geçti...
Bir gün bunu daha detaylı konuşalım...
Çünkü etkilerini hâlâ görüyoruz ve daha sert biçimde göreceğiz...

***


NOT DEFTERİ
Hiç kimse rüyasından bir şey alıp getirememiştir. Rüyanın çıkışında görünmez bir gümrük vardır, orada her şeye el konulur (G. GOSPODINOV / Doğal Roman)

