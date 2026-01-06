"Zaman öyle akıyormuş gibi gelir bize.Her şey bu akış içinde eriyip gidermiş gibi..."Emekliparmaklarının arasında ezip insan şekilleri verdiği boş içecek tenekelerine bakarken sözlerine şöyle devam eder: "Zamanı kuran ölümdür. Öldüreceği şeyler büyüyüp gelişsin diye..."Sonra kendisini sorguya çekenlere bakar:Bir an susar Cohle, sonra şunları söyler:

***

Neden bilmem...Geçen gece oturupbazıyerlerini bir daha izlemeye başladım...Hani Louisiana bataklıklarının orta yerinde geçen ve ruhu bir bataklığı andıran dizi...Mathew McConaughey'nin canlandırdığı vekarakterine bakıyordum...Saat 2 buçuk civarında Maduro'nun derdest edildiği haberi geldi...

***

Nasıl dünya ama...Geçen yüzyıl dönüp geri geliyor; emperyalizm gerçeği kafalara bir daha dank ediyor, bir daha, bir daha...Eh, emperyalizm de yağmaydı, haydutluktu zaten...Sonra şık kisvelere büründü,diyerek yürüdüyeryüzünün sade insanlarının ve zayıfdevletlerinin üzerine...

***

True Dedective dizisi dedim ya...

Dizinin tutkunları konusunu hatırlar...

Bölgenin zenginleri, güçlüleri ve yüksek bürokratları tarafından bir tarikat gibi örgütlenmiş zalim bir pedofili çetesinin üzerine giden dedektifler engelleniyor, gerçek iyice karartılıyordu.

Düşündüm de...

Epstein adındaki siyonistin kurduğu ve dünyayı yönetenleri kapsayan pedofili çetesinin rezillikleri tam ortaya dökülecekken...

Şimdi gündem yine değişiyor.

Kâbus geri geliyor.

***



NOT DEFTERİ

Ortak geçmişini paylaştığın kişiler gittiğinde, yanlarına geçmişin yarısını da alırlar. Aslında tümünü demeli... Çünkü yarım geçmiş yoktur. (G. GOSPODİNOV / Zaman Sığınağı)