Cumartesi akşamı...Baktım...Ana akım haber kanallarımızda yine aynı yorumcular...Üç yıl boyunca Özgür Özel'den, savunma sanayimize; Ukrayna savaşından, Gazze'ye, her konuyu aynı duygu durumu ve bakışla yorumladılar.Fakat bu kezdiyorlardı; "havasına girmişlerdi...Neden?

***

özünün aslında "olduğunun artık saklanmayışı mı şaşırtıyor bizi?Bu kez her fotoğraf karesinde açık açıkgöze çarpması mı yeni geliyor?Bush'ların, Obama'ların, Biden'ların pek tanıdıksöylemi kullanılsaydı mesela...Her şey dahamı olacaktı?

***

Şu da önemli...Son beş altı yıldahavasına girmiş herkesbahsetmeyi marifet bilmişti...O kadar uçuyorlardı ki...ABD'nin global çıkar hesaplarından vazgeçeceğini iddia eder noktaya kadar gelmişlerdiŞimdi pervasızca şöyle tvitler atıyorlar:"Putin, üç yıldır Zelenski'nin yanına yaklaşamadı ama Trump, bir saat içinde Maduro'yu yatağından aldı..."

***

Bir de muazzam bir kırgınlıkla "diyenler var.Ben de bazen onlara katılıyorum, ne yalan söyleyeyim...Ama temel gerçek farklı...görmezdengeliyoruz. Çin, kendine düşmandenen dünyayı tam da bu çerçeveniniçinde dize getirmeyi planlıyorve gerisine şimdilik takılmıyor.Rusya'dan söz ediyoruz, Sovyetlerden değil, önce bunu bilelim...Dostlarını satıyor mu, yoksa; bunu iyi düşünmek gerek.

***

Sonuç?..

Bu derme çatma "bilgiçlikler" ile dünyanın düzenini ve gelecek günlerde olacakları kavrayamayız.

Yakın tarihi unutkanlığa teslim ettik; büyük hata...

Bağımsızlık mücadelesi her şeyden önce hafıza ve bilgidir.

***



NOT DEFTERİ

Değersiz zamanlarda yaşayan zavallı insanlardık belki de biz, öyle hissettim o an, bir düşüşün içinde bir yerlerde çırpınıyorduk işte. (KEREM EKSEN / Uyku Krallığı)