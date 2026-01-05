05 Ocak 2026, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Anasayfa Yazarlar Şaşıracak bir şey yok!

HAŞMET BABAOĞLU

Şaşıracak bir şey yok!

Şaşıracak bir şey yok!

05.01.2026, Pazartesi
Cumartesi akşamı...
Baktım...
Ana akım haber kanallarımızda yine aynı yorumcular...
Üç yıl boyunca Özgür Özel'den, savunma sanayimize; Ukrayna savaşından, Gazze'ye, her konuyu aynı duygu durumu ve bakışla yorumladılar.
Fakat bu kez şaşkın ve sinirliydiler...
"Beklemiyorduk bunu, anlaşılamaz bir şey" diyorlardı; "Bu haydutluk da nereden çıktı?" havasına girmişlerdi...
Neden?

***

ABD'nin hegemonyasının özünün aslında "haydutluk" olduğunun artık saklanmayışı mı şaşırtıyor bizi?
Bu kez her fotoğraf karesinde açık açık siyonist parmağının göze çarpması mı yeni geliyor?
Bush'ların, Obama'ların, Biden'ların pek tanıdık "insan hakları ve demokrasi" söylemi kullanılsaydı mesela...
Her şey daha anlaşılır mı olacaktı?

***

Şu da önemli...
Son beş altı yılda yorumcu havasına girmiş herkes ABD'nin teknolojik, askeri ve stratejik zaafiyetinden bahsetmeyi marifet bilmişti...
O kadar uçuyorlardı ki...
ABD'nin global çıkar hesaplarından vazgeçeceğini iddia eder noktaya kadar gelmişlerdi Aldatıldıklarını...
Bir taktik hilenin kurbanı olduklarını akıllarına bile getirmediler...
Şimdi pervasızca şöyle tvitler atıyorlar:
"Putin, üç yıldır Zelenski'nin yanına yaklaşamadı ama Trump, bir saat içinde Maduro'yu yatağından aldı..."

***

Bir de muazzam bir kırgınlıkla "Rusya sattı, Çin sattı" diyenler var.
Ben de bazen onlara katılıyorum, ne yalan söyleyeyim...
Ama temel gerçek farklı...
Bir...
Çin'in küresel ekonomiye katılma şehvetini görmezden geliyoruz. Çin, kendine düşman denen dünyayı tam da bu çerçevenin içinde dize getirmeyi planlıyor ve gerisine şimdilik takılmıyor.
İki...
Rusya'dan söz ediyoruz, Sovyetlerden değil, önce bunu bilelim...
Dostlarını satıyor mu, yoksa kendi sınırlarını korumaya çekilmek zorunda mı kalıyor; bunu iyi düşünmek gerek.

***

Sonuç?..
Bu derme çatma "bilgiçlikler" ile dünyanın düzenini ve gelecek günlerde olacakları kavrayamayız.
Yakın tarihi unutkanlığa teslim ettik; büyük hata...
Bağımsızlık mücadelesi her şeyden önce hafıza ve bilgidir.

***


NOT DEFTERİ
Değersiz zamanlarda yaşayan zavallı insanlardık belki de biz, öyle hissettim o an, bir düşüşün içinde bir yerlerde çırpınıyorduk işte. (KEREM EKSEN / Uyku Krallığı)

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Yeni yıl için barış dileyen bu adam mıydı? 04.01.2026 Pazar
Haftanın Notları: Dekorla tatmin olmak! 03.01.2026 Cumartesi
Şu ‘gelecek’ dedikleri neyin nesi? 02.01.2026 Cuma
Susmayacağız 01.01.2026 Perşembe
Durmadan eğitimi konuşsak, yeridir 30.12.2025 Salı
2026 nasıl olacak? 29.12.2025 Pazartesi
Kupkuru bir takvime can vermek 28.12.2025 Pazar
Haftanın notları: Neşen yoksa eğlenmen kurtarmaz! 27.12.2025 Cumartesi
Büyük savaşın öncesinde... 25.12.2025 Perşembe
Kritik eşik 23.12.2025 Salı
Daha Fazla Gör