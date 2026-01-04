Yeni yıl için barış dileyen bu adam mıydı?

Yıllardır yırtınıyorum anlatmak için...Geçin bunları!Aldanmalara doymak zamanı gelmedi mi?Bu noktada inatla direnmeye muhtacız.

***

Gördük işte, daha göreceğiz...Düzgün, düz, dürüst insanlarla...Yeni yüzyılda ayakta kalmak için direnen halklarla vahşice dalgalarını geçiyorlar sanki...

***

Düşünün...New York'ta herkesin önce iş, sonra zenginlik peşine düştüğü yıllarda onlara "zengin olmayı" öğretiyormuş gibi yaparak kendine kariyer yapmış bir adam...Emlakçı biliniyor ama hep borç içinde yüzmüş ve hava cıvayla borçlarını örtmüş bir adam...Zengin biliniyor ama oradan aldığını öbür tarafa taşımış; güçlü avukat arkadaşlarına yaslanarak kendine bir "sahne" kurmuş olduğu iddia ediliyor.Sonra cilalar dökülmeye başladı...Uyanmaya başladık.Ama sormak gerek...Şimdi bu adamın laflarını mı, eylemlerini mi ciddiye alacağız?Cevabı biliyorsunuz...

***

Onların yerine ne var?

***

Daha dört gün önce bu adam Florida'daki malikanesindeki yılbaşı kutlamasına gelirken gazetecileresöylemişti.Oysa Beyaz Saray'a geldiğinden beri İran, Irak, Yemen, Nijerya, Somali, Karayipler, Venezuela...Ne çok yeri vurdu...Yarın öbür gün bir daha İran'ı vurursa şaşıracak mısınız?Bitsin bu aldanış!

***

Bugün...Her Pazar günü olduğu gibi bambaşka şeylerden bahsedecektim...Yumuşak hüzünlerimizden, gündelik hayattaki savrulmalarımızdan bahis açacaktım...İçinden akarsular geçen eski şehirlerimizden ve bugünkü kentlerimizin ortası süs havuzlu feci sitelerinden konu açacaktım...Çok hızlı ve tatsız dönüyor yine dünya..