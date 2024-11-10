İçimden tabii...Dışarıdan göstere göstere konuşacak kadar delirmedik yahu!Zaten öyle kopup gitme şansını kaçırdım sayılır, zihnimin had bildiği yaşlardayım artık.birbirimizeneler neler anlatırız.

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İşte öyle bir yürüyüşün sonunda şehrin kimine göre kaotik, kimine göre pek civcivli meydanına kadar geldim...Birkaç basamak aşağı indiğinizde sizikarşılar...Tezgâhlara bakayım dedim,geldi elime,sayfalarını hızla karıştırdım...Gençliğimden ezbere biliyorum ya...Öyle bakıp bir kenara bırakacağımı düşünüyordum.Fakat olacak şey değil...Bir sayfayı açtım, şöyle yazıyordu:Cibran da bir yürüyüş anlatıyordu;gölgesiyle konuşarak süren bir yürüyüşü...Sonrası nasıl mı?Geçmişe ve bugüne bakıp en baştan her şeyinin hikâyesi...Güçlü bir fark ediş...En iyisi kitabın o sayfalarından beni derinden sarsan birkaç satırı buraya aktarmak...

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"Ademoğullarının eteklerine yapışan bir sokak kızı gibi kurulmuşgördüm. Ve uzakta, ayağa dikilmiş, insanın hâline ağlayangördüm."

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"Kalpleri açgözlülüğün derin çukurlarına gömülü iken, gözlerini sık sık göğe kaldıran papazlar gördüm."

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"İnsanın,gördüm."

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"Yasa kisvesine bürünmüş zulüm nöbette beklerken zavallı yoksulların ektiğini, nüfuzlu zenginlerin de toplayıp yediklerini gördüm."

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"Ticaret yapanve temiz yürekli, safdil canlarla oynayangördüm."

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"Gerçek özgürlüğün tek başına kapıları çaldığını ve kimsenin açmadığını;ve kalabalığın bu alayı alkışlarla karşıladığını gördüm."

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"Aşkın ve nefretin insan yüreğiyle oynadığını gördüm., onun kusurlarını gizliyor,onu hakikate karşı kör ediyordu."