"Tatsızlıkları görmüyoruz işte, fena mı?" diyen çıkabilir.Lakin onca dağınık zihin ve koşturmaca içindeYazık değil mi?

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Dün Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun bir dostum pilav gününde çekilmiş fotoğrafını atarken arkadaki enfes Boğaz manzarasına işaret edip şöyle yazmıştı: "Çocuktuk, o zamanlar bu güzelliğin farkında bile değildik."Haklı!Bakmak...olgunluk çağlarımızın kazandırdığı bir beceridir.Peki kaldı mı böyle bir şey?

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"Kuzey Ege'ye gittim... Orada tepelerden denize bakmak muhteşem" bir şey diyoruz mesela...Kaç kişi yapıyor bunu?Kaç kişi bu zahmete katlanıyor?hep şaşırtmıştır bani...

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Tepeleri geçtim, diyelim ki sahildesiniz...İkindi vakti...Dur!İçin açılacak...Zihnin toparlanacak...Adını koyamasan bile içini güçlü bir hamd duygusu saracak.

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Dur, dedim ya...Bu püf noktasıdır.İlle de manzaralara da değil...Halimize...İnsanlara...Ve daha pek çok şeye doğru düzgün bakabilmek için öncegerekiyor.

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Geçmiş zaman...Dünyanın en çarpıcı manzaralarına sahip bir şehrinde dolaşırken...Yanımdaki kişinin çevresine değil de, elindeki telefonungerçek bir kırgınlıkla fark ettiğimden beri...O yüzden bu konularda

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Son olarak...

Anısı önünde her zaman sevgiyle eğildiğim Simone Weil'dan o malum sözü koyayım: "Katıksız dikkat, duadır."

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KARŞIYIM



Dünya Sağlık Örgütü "sağlıklı" bir örgüt değildir.

Bunu pandemiden sonra hâlâ anlamamış olanlara anlatmak zor biliyorum.

Dünya Sağlık Örgütü'ndeki "dünya" da biz değiliz, siz değilsiniz...

Küreselci oligarşi ve dev ilaç endüstrisi idare ediyor DSÖ'yü.

Bu yapıyla her türlü anlaşmaya karşıyım.

Not olarak kalsın burada...