Modern insanda laf çok...Sorsan, her şeyi biliyor...Ona ""ndan bahsediyorlar,hemen benimsiyor.Gizemcilikten bahsediyorlar, bayılıyor.Haz piyasasına müdavim yazıyorlar; hiç itiraz etmiyor.Eski putperestlerden farkı bu!Neyin uğrunda köle olduğunu, putunun inşa ettiği mabedleri bilip tanımaktan kaçıyor.

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Yaşadığımız bütün sıkıntıları...Giydiğimiz deli gömleğini...Delirmelerimizi ve bizi uslandıran sopayı anlamanın yolu, günümüzde paranın geldiği hali anlamaktan geçiyor oysa......

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Şimdi bütün kesimlerin dilinde "" diye bir deyim dolaşıyor.Dillere pelesenk olması bile bir gelişmedir; şükürler olsun!Lakin, ara ara doğrudan şu soruları da sormalıyız...Günümüzde "" ne anlama geliyor?geçen yüzyıldaki önemini taşıyor mu, yoksa artık ikincil planda mı?denilen şey hala gerçekten bir tasarrufa mı dayanıyor?

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Dünya nasıl değişti diye mi soruyorsunuz ara sıra...Şöyle de sorun...Niye domates, ıspanak, elma, buğday artık hak ettiği kadar para etmiyor artık ama hiçbir cisme sahip olmadan bütün dünyayı dolaşan likit hisselerdeki para büyüdükçe büyüdü?Varufakis ne diyor: "

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Ha, bir de şu var...Para, finans deyince herkes başlıyoranlatmaya...Oysa gizemsizi de yeterince fena...Dahası...Mesela bir şirket var,Niye ondan hiç söz edilmiyor?Düşünün...Dünya üzerinde dolaşımda olan paranın ( dikkatle okuyun) dörtte biri bu şirketin varlık değerini oluşturuyor.

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Anlatabildim mi?

Birdenbire mümkün değil tabii...

Daha çok konuşuruz bunun üzerine...

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NOT DEFTERİ

Senin gibi, var gücümle çırpındım unutmamak için. Senin gibi, unuttum. Senin gibi, ben de avunmak bilmez bir belleğim olsun istedim; gölgelerden ve taştan bir bellek. (M. DURAS / Hiroşima Sevgilim)