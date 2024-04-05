"Geçen akşam sabaha kadar dua ettim;, dedim."Yıllardır tanıyorum onu...Dümdüz, tertemiz bir insan...Nasıl içten dua ettiğini kestirebiliyorum.Lakin çenemi tutamadım..."Öyle diyorsun da, sosyal medyadan gördüm,Önüne baktı, "Biliyorum" dedi; "şu sıra böyleler, sen daha iyi anlarsın neden böyle olduklarını..."Bunu sordum, çünkü toplumun en mütevazı kesimlerinin aynası olan bir mahallede oturuyorlardı."Aylar öncesinden beri sandığa gitmeyeceğiz diyorlardı. Geçen gün konuştuk, gitmemişler hakikaten;

***

, emin olabilirsi

AK Parti MKYK'sı Cumhurbaşkanı

Erdoğan'ın uyarısı üzerine çalışmalara

başlamış,

kurulacakmış...

Malum...Ortalık seçim sonuçlarına dair yorumlardan geçilmiyor.Sonuçlara olmadık taklalar attıranlar, işi "gizli akıl"lara bağlayanlar falan, hepsi piyasada...Önümüzdeki dönemde bölgenin ve Türkiye'nin geleceğine odaklanmak zorundayız.Güzel ama şunu söylemek isterim...Lacivert kelimeler, güzel sözlerle vakit geçirilmemeli...İçleri doldurulmalı..."Gönül köprüsü kurulacak" demek yerinedeyip bunlar bir programa bağlanmalı...

***

Herkesin değinmekten kaçındığı şeyi söylemek de bana düşüyor sanırım...açıldıkça açıldı...Bu tür toplumsal dönüşümlerin daima bir siyasi bedeli olur.Bu olguyu değerlendirecek cesaret gösterilmeli...

***

Bir de "AK Parti'nin fabrika ayarları"na dönmekten bahsedenler var.

Bu eşyanın tabiatına aykırı...

Fabrikanın kurulduğu yıllar ile bugün arasında çok fark var.

Bugünün ayarlarından başlanmalı...

Ama gerçekten başlanmalı!

***



NOT DEFTERİ

Birini tanımak istediğinde söylediklerine değil, söyleyemediklerine bak... (HALİL CİBRAN / Kum ve Köpük)