Epeydirkatılmıyorum.Oralarda dostlar birbirini "alışveriş"te görüyor ama sohbetten vazgeçtim, iki çift laf bile edemiyorlar...Sonrası planlı cümleler, uzun süren yutkunmalar, uzaktan selamlaşıp hızla ortamdan ayrılmalar...Bazen içimden diyorum ki, şu masraf hiç toplu iftara gerek duyulmadankeşke...İşte bu yüzden iftar davetlerine icabet etmekten vazgeçtim...

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Bir tostçuda iftar...getiriyor garson.Her şey bir anda nasıl güzelleşiyor...

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İftar ve sahur için en leziz tatlı...Resulullah'ın çok sevdiği rivayet edilen tatlı hani.Bal, tahin ve tereyağı...Üzerine de azıcık kavrulmuş susam.

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Hemingwayromanını 1940'ta yayımladı.Büyük bir savaşın patlak verdiğine inanmak istemeyenlerin bile yelkenleri suya indirdiği zamanda...Kitabın girişinde şöyle yazıyordu:"Hiçbir insan bir ada değildir, kendi başına bir bütün değildir, insanlığın içinde bir parçadır.

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Söyleyeyim...Yani çok büyük patronların ve finans sisteminin gelecek planları.Yani devletlerin ayakta kalma hesapları.Yani gelecek planları yapabilme kabiliyeti zayıf fakat sezgileri güçlü "sade insan"ın geleceğe dair (çoğu zaman suskunlukla geçiştirdiği) hisleri.Bugünle o kadar iç içeler ki, durup ufka bakmakta zorlanıyorlar.

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Bir sahur programını izliyorum.İlahiyatçı konuk,konusu sorulunca uzun uzadıyapazarlıktan bahsediyor.Mağaza zincirleri ve etiket fiyatlarının dünyasına hiç girmemiş gibi...Dahası kendi gençliğinde takılıp kalmış;"Öğrencilik dönemimde 120 lira denilen pardösüyü pazarlıkla 60 liraya alıp yıllarca giydim" diye anlatıyor.Şu nokta net...Bu programlar ve konuklarınkonusunda ciddi sıkıntıları var.