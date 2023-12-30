O kadar şapşal olamayız, değil mi?Takvimler birdenbire 2023 yerine 2024 yazmaya başlayınca, her şeyin değişeceğine, yeni bir şeylerin başlayacağına inanıyor olamayız değil mi?Bu her türdenanlayışa bile uymaz; uydurulamaz.Çünkü uyduruk hesaplamaların ve takvimlerinna yapacağı bir etki olamaz.İnsan yine de sormaz mı hiç?için hop oturup hop kalkmak niye?

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Diyeceksiniz ki...Değişmek istiyoruz çünkü, yenilenmek istiyoruz.Anlıyorum.Ama bunu şöyle yazın bence, daha doğru olur.Lakin böyle olmaz.Toparlansak diyorum...Hani hür olmak istiyoruz ya...

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Bizler doğru düzgün oturup şunu bile sormadık: Niye ay takviminden güneş takvimine geçtik?Global "zaman mühendisliği"ne ayak uydurmak için mi?Peki o hâlde şöyle soralım: "Niye hegemonlar güneş takvimini seviyor?"

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Astroloji varsa eğer, emin ol bu değil, yapma güzel!TV kanallarına çıkıpdemek değil, astroloji...Allah iyiliğini versin!Bunu ilkokul çocukları da haberleri izleyerek diyorlar zaten...

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Baktım, birçok burç içindenmiş...Güldüm.Rakamsal artışı kastediyorlar herhalde...

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Hani aramızda kalsın!En üst sınıf bir tarafına takmaz bunları, kendi kaderini kendi çizer.Aşağıdakiler de zaten astrolojik öngörülere takılamayacak kadar ekmeğinin ve ayakta kalmanın derdindedir.

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Geldiğinde, bambaşka bir şeydir artık.Geçtiyse eğer, zihninize bakın, bir duvar örülmüş, hafızanız boşaltılmış olabilir.Bunu da biliyorsunuz, değil mi?Biliyorsunuz ama bilmek istemiyorsunuz.

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Bir kez dışarıdan bakın, eminim gözünüze batacak.