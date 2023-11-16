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Haberler Haşmet Babaoğlu Bu gençler niye böyle diye sorun!
HAŞMET BABAOĞLU
Bu gençler niye böyle diye sorun!

Bu gençler niye böyle diye sorun!

16.11.2023, Perşembe
Tokat gibi...
Politikacısına...
Tarihçisine...
Eğitimcisine...
Kendini yere göğe koyamayan bürokratına atılmış...
Çok utandırıcı bir tokat gibiydi o delikanlının ettiği çapsız laflar...
Yaşını başını almış olanların durup "ne yaptık biz bu ülkenin insanına, bu gençler niye böyle?" diye sormasına sebep olacak münasebetsiz bir tokat...
Hani arkadaşlarıyla birlikte oturduğu kahve zincirine girip "çocuklar öldürülüyor ve onların kanında sizin içtiğiniz kahvenin payı var" diyen hanıma...
Gevşek gevşek, "Burası Müslüman ülke değil, laik bir ülke, seni Gazze'de görelim abla, oraya git" diyen tosundan söz ediyorum.

***

Bu tosuncuğun zulme kayıtsız kalmak için bulduğu saçma sapan bahaneleri ona veren resmi ve popüler eğitim tarihimizden utanmalıyız...
Vatan, millet üzerine parıltılı belagatımızı ve politik klişelerimizi bir yana bırakıp utanmalıyız...
Ama korkarım ki, ya burun kıvıracağız ya da kızıp geçeceğiz.
Külahı önümüze koyup düşünmeyi yine erteleyeceğiz.

***

Laikliğin beşiği Paris'te, Berlin'de, Londra'da kalbi Gazze'yle çarpan on binlerin varlığından habersiz ve fakat kendini "dünya vatandaşı" sanan bu çocuklar nereden çıktılar?
Onların bu gevrek ve gevşek savunma hatları nereye dayanıyor?
Bu soruları cesaretle kendimize sorabilir miyiz?
Haberlerde Gazze görüntüleri çıktığında anne babalarına "kapat ya, bize ne Araplardan!" diyen çocuklarımıza, Gazze'ye kayıtsız kalmamak için "insan olma"nın yeterli olduğunu anlatabiliyor muyuz?

***

Yüzleşiyoruz...
Filistinlilerin 75 yıllık yalnızlığıyla şimdi yüzleşiyoruz.
Bugüne kadar ki krizlerde Batı bloku ülkeleri çaktırmıyordu ama şimdi açık açık gösteriyorlar: Meğer İsrail her yerdeymiş.
Dahası...
Global medya dediğimiz dev şebeke meğer baştan aşağı siyonistmiş.
Zorlanıyoruz, daha da zorlanacağız ama bunlarla tek tek yüzleşmekten kaçamayacağız.
Ya uyku ya da uyanış...

***


NOT DEFTERİ
Bak Sadullah Efendi, dünya geniş falan değildir, burası dar, sıkışık bir yerdir. Görüntülere aldanma, çizgilere bak, ışığın izlediği yola bak, küçücük bir şey göreceksin. Orası dünyanın umursadığı yerdir. Dünya oradan görünür, sezilir, bilinir. ( ŞULE GÜRBÜZ / Coşkuyla Ölmek )

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