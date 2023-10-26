Ortalığıler sardı...İsrail zor durumdaymış...Dünyada İsrail'e destek azalıyormuş...İsrail'in içinde siyasal ve sosyal çatlaklar açılıyormuş...Uluslararası finans kuruluşları, İsrail'i köşeye sıkıştırıyormuş...Avrupa'da insanlar Filistin için sokağa çıkıyormuş...Geçiniz...

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O arada ne oluyor peki?Avrupa'da mitinglere gidip bunu sosyal medyaya aktaranlar işten atılıyor.Filistin bayrağını polisin gözüne doğru sallayanlar tutuklanıyor.İsrail'in bombardımanları devam ediyor; bebekler ölüyor, bebekler...Kalan son buldozere yakıt bulunamadığı için artık hiçbir yerde enkazlar kaldırılamıyor; enkaz altındaki kayıpların da sayısı artıyor...ABD, sevgili İsrail'i için yığınak üstüne yığınak yapıyor bölgeye...En son ağır bombardıman uçağı B-52'ler için Yunanistan'dan uygun üsler istediler.Niye acaba?Velhasıl...Durum ciddi ve

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Şimdi söylemekten kaçınılanı dümdüz söyleyeyim...Olayların gelişimine bakıp belki şöyle tekrarlıyorsunuzdur:"Bu nasıl iş Allah'ım, Batı bir olmuş, zalim İsrail'i destekliyor."Filistinliler hepimizin onuru için savaşıyor, Gazzeyı savunuyor bugün... Lakin bu savaş İsrail-Hamas savaşı falan değil, sakın global medyanın söylemlerine kanmayın!Zamanı geldi veolay bu.

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Netanyahu zor durumda mı?

Hem doğru hem de yanlış...

Netanyahu'yu zor durumda bırakanın kim olduğuna dikkat edin!

Bir yandan da hem İsrail'de hem de bütün dünyada iki İsrail birbiriyle çatışıyor:

Küreselci İsrail ile nasyonalist İsrail...

Netanyahu'nun para notunu düşüren büyük finans kuruluşlarını kimler yönetiyor sanıyorsunuz?

Dünya finans sistemini niye gözden kaçırıyorsunuz?

Tepişen filleri iyi tanıyın!

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BANA BİRAZ MÜSAADE

İhtiyaç hasıl oldu...

Azıcık köşeden uzak kalacağım.

Ay başında görüşmek üzere, sağlıcakla...