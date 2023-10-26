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HAŞMET BABAOĞLU
Aklınızın karışmasına izin vermeyin!

Aklınızın karışmasına izin vermeyin!

26.10.2023, Perşembe
Ortalığı "hile"ler sardı...
Duygularımızla oynayan, aklımızı körelten hileler, zihnimizi uykuya yatırmayı hedefleyen hileler, tuzaklar, aldatmacalar...
İsrail zor durumdaymış...
Dünyada İsrail'e destek azalıyormuş...
İsrail'in içinde siyasal ve sosyal çatlaklar açılıyormuş...
Uluslararası finans kuruluşları, İsrail'i köşeye sıkıştırıyormuş...
Avrupa'da insanlar Filistin için sokağa çıkıyormuş...
Geçiniz...

***

O arada ne oluyor peki?
Avrupa'da mitinglere gidip bunu sosyal medyaya aktaranlar işten atılıyor.
Filistin bayrağını polisin gözüne doğru sallayanlar tutuklanıyor.
İsrail'in bombardımanları devam ediyor; bebekler ölüyor, bebekler...
Kalan son buldozere yakıt bulunamadığı için artık hiçbir yerde enkazlar kaldırılamıyor; enkaz altındaki kayıpların da sayısı artıyor...
ABD, sevgili İsrail'i için yığınak üstüne yığınak yapıyor bölgeye...
En son ağır bombardıman uçağı B-52'ler için Yunanistan'dan uygun üsler istediler.
Niye acaba?
Bir yerleri İkinci Dünya Savaşı'nın Tokyo'su, Dresden'i gibi yerle bir etmeyi mi düşünüyorlar?
Velhasıl...
Durum ciddi ve bizim kalbimizi yatıştıracak, zihnimizi uyutacak haber ve yorumlara ihtiyacımız yok.

***

Şimdi söylemekten kaçınılanı dümdüz söyleyeyim...
Bir milat yaşıyoruz.
Olayların gelişimine bakıp belki şöyle tekrarlıyorsunuzdur:
"Bu nasıl iş Allah'ım, Batı bir olmuş, zalim İsrail'i destekliyor." Artık İsrail desteklenmiyor, İsrail olunuyor.
Filistinliler hepimizin onuru için savaşıyor, Gazze "insan olma"yı savunuyor bugün... Lakin bu savaş İsrail-Hamas savaşı falan değil, sakın global medyanın söylemlerine kanmayın!
Zamanı geldi ve hegemonlar fitili ateşledi, olay bu.

***

Netanyahu zor durumda mı?
Hem doğru hem de yanlış...
Netanyahu'yu zor durumda bırakanın kim olduğuna dikkat edin!
Bir yandan da hem İsrail'de hem de bütün dünyada iki İsrail birbiriyle çatışıyor:
Küreselci İsrail ile nasyonalist İsrail...
Netanyahu'nun para notunu düşüren büyük finans kuruluşlarını kimler yönetiyor sanıyorsunuz?
Dünya finans sistemini niye gözden kaçırıyorsunuz?
Tepişen filleri iyi tanıyın!

***


BANA BİRAZ MÜSAADE
İhtiyaç hasıl oldu...
Azıcık köşeden uzak kalacağım.
Ay başında görüşmek üzere, sağlıcakla...

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