Dönüp bir daha bakmanın zamanı geldi..., 30 Ağustos Zaferi'nin ardından 1 Eylül'deemrini vermişti.Emir, sahra telefonlarıyla birliklere ulaştırılmıştı.Günümüz insanlarının zihninin bulandığı fakat susmayı tercih ettiği nokta buradakikelimesidir.Öğretmenler iyi bilirler...Öğrencilerine kastedilen yönünün Ege olduğunu anlatırken zorlanırlar.Çünkü toplumsal tasavvurumuzdan şu gerçek zaman içinde silinmiştir:

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Şunu da not edeyim...Büyük Zafer'in ikinci yıl kutlamalarında, yani 30 Ağustos 1924'te Mustafa Kemal şöyle demişti:Demek ki, neymiş?İzmir bir Akdeniz limanıymış...Bugünden bakınca da öyle Akdenizlidir ki, anlayana...

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Bilmemiz gerek...Halikarnas Balıkçısı boş yeredeyip durmadı o denize...İngiliz'i, İtalyan'ı haritalarında bölgeyi hep Latince(Takım Adalar Denizi) adından kalkarak isimlendirdiler.Şimdi şurada duralım...Lozan Antlaşması'nda ilgili maddenin Fransızca'sındatabirinin Türkçe metindeolarak tercüme edildiğini biliyor muydunuz?

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Hiçbir adlandırma masum değildir, o yüzden de beraberinde ciddi bir tarihsel ve politik bagaj taşır.

Batı'daki "Nev Yunanilik" akımı bizde de Osmanlı'nın son dönemlerinden beri etkiliydi elbette ama İnönü devrinde bir tür "sıçrama" yaptı.

1941'deki 1. Coğrafya Kurultayı'nda "Ege Denizi" tanımlaması resmiyet kazandı ve arkası geldi.

Şöyle düşünün...

Kadim dünyada Atina körfezine verilen ad (Aegeus Pontos) büyüdü, büyüdü ve ne yazık ki, bizim de onayımızla bütün bir denizi kaplayıverdi.

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NOT DEFTERİ

O belliydi, beriki belliydi, şu kızın ne olacağı, şu oğlanın az çok ne iş tutacağı belliydi, anası belli babası belliydi. Talihe inanılır ama tapılmazdı. Herkesin sırayla herkesin bildiklerini bileceği düşünülürdü. Herkes aynı şeyleri bildi ve söyledi miydi, tamam olurdu. (ŞULE GÜRBÜZ / Kıyamet Emeklisi)