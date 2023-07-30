Sabahın ilk ışıklarında durduğumnı...Genzimi yakan o keskin benzin kokusunu özlüyorum...Bir, iki saat sonra sıcağın bastırmasıyla durup dinecek olan rüzgâr, fırsat o fırsat, bütün çalıları önüne katıp asfaltın üzerine sürüklerdi...İçimi birden sevinç kaplardı.Küçük oyuncu heyecanlar işte!

***

Yolum Aydın, Çine taraflarından geçiyorsa...Bir yer vardı...Tabii öyle serpme kahvaltı çılgınlığının doğmadığı zamanlar...Hele karadutlu lor da varsa...İnsan başka ne ister?Yumurta istiyor muyum?Hayır, derdim; çok gelir!Bir yıl öyle çok uğramıştım ki, tanış olmuştuk; kalkarken iki haşlanmış yumurtayı naylona koyup elime tutuştururlardı:Özlüyorum o günleri...Ama artık mecalim yok!Yanlış anlaşılmasın,Zaten o insanların da, o kır lokantasının da yerinde yeller esiyordur, eminim...

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diye bir hikâyem vardı, şimdi onu hatırladım!İnsanın içini acıtan bir aşk meşk hikâyesiydi...Dur bakayım, nasıl başlıyordu?Şöyle..."Beraberlikler birimizin hekim, ötekimizin hasta; birimizin şaman, diğerimizin cin çarpmış olduğu tuhaf karşılaşmalardır.Kim demiş hasta gelinip iyileşerek çıkılan yerler sadece hastanelerdir, diye..."En güçlü, en etkili tedavi ilk kahvaltıyla başlar, sanırım...Coşkulu bir sevinç ve ardından gelen rahatlama...Ya sonrası?Eh,nden taburcu olma vakti gelmişse, başka nasıl olabilir ki?Hayır! Hayır!Kapattım konuyu...Ama şunu da not düşeyim:hikâyeleri yazdığım eskigünleri de özlüyorum şimdilerde...

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Biliyorsunuz...Kahvaltı, gündelik rutin olmaktan çıkalı çok oldu.Tatil günlerine has özel bir hoşluk artık.Ben bu sabah ne yaptım peki?Kızarmış ekşi mayalı ekmek dilimi üzerinde beyaz peynir...Yeter!Çok bile bu hayata!Çayın tadını beğenmedim, yarısını bıraktım.