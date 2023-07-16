Sevmediğim bir dünya ile yüz yüze, özgür bıraktın beni. Ve bu dünyayı sevmediğimi söyleyebiliyorsam bu, sen artık yanımda olmadığın için...

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Gözü "daha yükseklerde bir yerde" olan herkes günün birinde gözünün kararabileceğini hesaba katmalıdır.

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Yavaşlığın keyfi neden yitip gitti? Ah nerede geçmişin aylakları? Halk türkülerinin tembel kahramanları neredeler, bir değirmenden ötekine sürüklenip duran, açık havada yıldız palasta uyku çeken serseri tayfası nerede? Kır yollarıyla, çayırlarıyla, harman yerleriyle, doğa güzellikleriyle birlikte onlar da yitip gittiler.

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Hak etmeden sevilmek, gerçek aşkın eksiksiz kanıtıdır.

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Şimdiki zamanı kat ederken gözlerimiz bağlıdır. Çok çok yaşamakta olduğumuz şeyleri sezebilir ve tahmin edebiliriz. Ancak daha sonraları, gözlerimizin bağı çözüldüğünde ve geçmişi incelediğimizde ne yaşamış olduğumuzu fark eder, yaşadıklarımızın anlamına varırız.

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İnsanın gücü tükenir ve üzerine elini kolunu bağlayan bir yorgunluk çöker. Yorgunluk: Hayatın kıyısından ölümün kıyısına uzanan sessiz köprü...

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Yaşamın büyük gizine artık yabancı değildi: Kadınlar güzel adam aramazlardı. Onlar güzel kadınları elde etmiş olan adamları ararlardı.

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Hiç gülmekten kaygılanılır mı? Gerçek gülüşten söz ediyorum, şakadan, alaydan, gülünçlükten öte gülüşten. Gülmek, tatlı ve sonsuz bir sevinçtir, baştan başa sevinçtir...

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İçinde küçüklüğünün yok olacağı bir büyüklüğe ulaşmak istedi.

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Hatırlanan geçmiş, zamandan yoksundur. Bir aşkı, bir kitabı yeni baştan okur ya da filmi tekrar seyreder gibi yeniden yaşayamazsınız.

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geçen salı günü dünyadan ayrıldı.94 yaşındaydı...Çek romancıyı ik meşhur olduğundan çok sonra, yani sular durulduğunda tekrar okuduğumda çok daha düşündürücü ve verimli bir yazar olarak bulduğumu itiraf etmeliyim.Şimdi de tam zamanı...Özelliklenu tanımak vetanışmak için okunmalı...