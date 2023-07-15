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Haberler Haşmet Babaoğlu Haftanın notları: 15 Temmuz
HAŞMET BABAOĞLU
Haftanın notları: 15 Temmuz

Haftanın notları: 15 Temmuz

15.07.2023, Cumartesi
Üzgünüm...
Ama hatırlatacağım.
Çünkü tam günündeyiz ve bazı "yamukluklar"ın çok erken başladığını bilmek durumundayız.
15 Temmuz'dan dört ay sonra şöyle not düşmüşüm bu köşede:
"Bir tür ruhsal kayganlık ve pişkin bir kayıtsızlık... Bunu nasıl beceriyorlar, aklım almıyor. Sosyal medya sayfalarına bakıyorum, konuşmalarına kulak veriyorum, davranış ve düşüncelerini izliyorum...
İnanılır gibi değil! Sanki 15 Temmuz hiç olmamış gibi yaşıyorlar!
Hadi Kılıçdaroğlu dışarıdan üflenen tavsiyelere uyarak '15 Temmuz'u unutturma' stratejisi izliyor, onu anladık.
Fakat koca bir sosyal kesimin bu kadar kısa sürede zihninden silip atması kabul edilebilir bir şey mi? Sanki iki saatliğine bir film izlemiş de salonun ışıkları yanınca her şeyi unutmuş gibiler..."

***

Bazı "dikkat noktaları" çok kısa bir zaman içinde eri yip gidiyor.
"İnsan, nisyan ile malul", tamam da, ara ara bu kadar unutkanlık, bu kadar uyku fazla demeliyiz...
15 Temmuz'dan iki yıl sonra seçime gittik, malum.
CHP bir seçim beyannamesi hazırlamıştı o sırada.
230 sayfalık bir beyanname. İçinde FETÖ'nün kelimesi bile geçmiyordu. Üzerinde dikkatle durmalıydık. Olacak şey değildi. Oldurdular.
Beyannamede esas vurgu, kendi uydurdukları "20 Temmuz darbesi"neydi.
Sonra diyoruz ki, bugünkü muhalefet niye milli değil, niye şöyle, niye böyle?
Şimdi değil, bunu o günlerde bütün yönleriyle değerlendirmemiz gerekiyordu. Ne siyaset üzerinde durdu, ne de biz CHP'nin bu "numara"sını okurlarımıza yeterince hissettirebildik...

***

Milletin derinden derine...
Sükûnet içinde...
Lakin çok güçlü ve arifane bir teyakkuz hâli vardır.
15 Temmuz işte bu hakikatin apaçık kanıtıdır. Milletin düşmanlarını korkutan yanı da burasıdır.

***

"Okumuşlar" öğrendikçe güçsüzleşirler.
Tartışmalara doyamazlar ama harekete geçmekte tembeldirler.
Milletin çoğunluğu farklıdır; onlar öğrendikçe güçlenirler.
Üstelik neyin iyi, neyin kötü olduğunu şıp diye kestiriverirler; uzun analizlere, karşılıklı tartışmalara ihtiyaç duymazlar.
15 Temmuz darbe girişimini bastıran halk hareketi işte bu gerçeğin en açık kanıtıdır.
İşte bu yüzden her kesimden "okumuşlar" istediler ki, 15 Temmuz çarçabuk sıcak bir gündem maddesi olmaktan çıksın, hatıraya dönüşsün...
Ne yazık ki, bunu becerdiler de..
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