Üzgünüm...Ama hatırlatacağım.Çünkü tam günündeyiz ve bazıın çok erken başladığını bilmek durumundayız.şöyle not düşmüşüm bu köşede:"Bir tür ruhsal kayganlık ve pişkin bir kayıtsızlık... Bunu nasıl beceriyorlar, aklım almıyor. Sosyal medya sayfalarına bakıyorum, konuşmalarına kulak veriyorum, davranış ve düşüncelerini izliyorum...Hadi Kılıçdaroğlu dışarıdan üflenen tavsiyelere uyarakstratejisi izliyor, onu anladık.Fakat koca bir sosyal kesimin bu kadar kısa sürede zihninden silip atması kabul edilebilir bir şey mi?

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Bazıçok kısa bir zaman içinde eri yip gidiyor."İnsan, nisyan ile malul", tamam da, ara ara bu kadar unutkanlık, bu kadar uyku fazla demeliyiz...15 Temmuz'dan iki yıl sonra seçime gittik, malum.CHP bir seçim beyannamesi hazırlamıştı o sırada.Beyannamede esas vurgu, kendi uydurduklarıneydi.Sonra diyoruz ki, bugünkü muhalefet niye milli değil, niye şöyle, niye böyle?Şimdi değil, bunu o günlerde bütün yönleriyle değerlendirmemiz gerekiyordu. Ne siyaset üzerinde durdu, ne de biz CHP'nin busını okurlarımıza yeterince hissettirebildik...

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Milletin derinden derine...Sükûnet içinde...Lakinvardır.15 Temmuz işte bu hakikatin apaçık kanıtıdır. Milletin düşmanlarını korkutan yanı da burasıdır.

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öğrendikçe güçsüzleşirler.Tartışmalara doyamazlar ama harekete geçmekte tembeldirler.Üstelik neyin iyi, neyin kötü olduğunu şıp diye kestiriverirler; uzun analizlere, karşılıklı tartışmalara ihtiyaç duymazlar.15 Temmuz darbe girişimini bastıran halk hareketi işte bu gerçeğin en açık kanıtıdır.İşte bu yüzden her kesimden "okumuşlar" istediler ki, 15 Temmuz çarçabukolmaktan çıksın,dönüşsün...Ne yazık ki, bunu becerdiler de..