Yağmurlar da bir tuhaf yağıyor, diyeceksiniz...Dolu, çamur, sel...Fırtına, kıyamet...Çok uzun dönemli kayıtlara göre pek de tuhaf sayılmaz ama diyelim ki öyle..Ama dere yataklarına şehirler yerleştirdiğimizi çarçabuk unutuyoruz...Heyelanlı bölgelerde zayıf tabanlı yollar yaptığımızı unutuyoruz...Peki ya bu olaylarda asıl mesele iklim değil,değişikliği ise...

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ENMOD nedir duydunuz mu?(Çevresel DeğişiklikTekniklerinin Askeri veya DiğerHerhangi Bir Düşmanca KullanımınınYasaklanmasına İlişkin Sözleşme.)'de BM GenelKurulu'nda kabul edildi; ABD veSovyetler Birliği sözleşmeye derhal imzayıbastılar.Şimdi sormak gerek...Böyle bir şey yoksa, niye BM tarafından en yüksek seviyede gündem yapılıp mutabakata bağlandı?Var idiyse...Bugün niye hiç sözünü etmiyoruz?Bugün sözleşmeden bahseden var mı? Yok!1992'de Rio zirvesinde şöyle hafifçe ele alındı ve inanmayacaksınız ama unutuldu.

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Düşünün...Onu da kısaca açayım...Jeomühendisliğin işiydi bu...Özellikle de askeri jeomühendislik önplana çıkmıştı.1977'de imzalanan sözleşmeye taraf devletler şu sözlerin altına imza atmıştı:"İnsanlığa yönelik tehlikeleri ortadan kaldırmak için çevresel modifikasyon tekniklerinin askeri kullanımını etkili bir şekilde yasaklamayı arzuluyoruz."

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Ben bunları yazayım...

Meraklısı daha ötesini araştırır.

Sonrası?

Sonrası külahı önümüze koyup düşünmek...

Ama belki de birkaç yıl sonra "iklim değişikliği" patırtısına şüpheyle yaklaşanların düşünmesini, yazmasını, çizmesini engelleyecekler.

Az zamanımız var.

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NOT DEFTERİ

Bizim argümanımız şöyledir: O kadar da kötü değiller... Ancak bu kötü olmayışları küçücük kalmışlıklarından kaynaklanır. Erdemleri sandığımız şey beceriksizlikleridir, yani sıfırdır. (GÜNTHER ANDERS / İnsanın Eskimişliği)