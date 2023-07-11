11 Temmuz 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Haşmet Babaoğlu Bir düşünün bakalım!
HAŞMET BABAOĞLU
Bir düşünün bakalım!

Bir düşünün bakalım!

11.07.2023, Salı
Yağmurlar da bir tuhaf yağıyor, diyeceksiniz...
Dolu, çamur, sel...
Fırtına, kıyamet...
Çok uzun dönemli kayıtlara göre pek de tuhaf sayılmaz ama diyelim ki öyle..
Ama dere yataklarına şehirler yerleştirdiğimizi çarçabuk unutuyoruz...
Heyelanlı bölgelerde zayıf tabanlı yollar yaptığımızı unutuyoruz...
Sonra gelsin en kolayı...
İklim değişikliğinden yakınıyoruz.
Peki ya bu olaylarda asıl mesele iklim değil, "hava durumu" değişikliği ise...

***

ENMOD nedir duydunuz mu?
Environmental Modification Convention. (Çevresel Değişiklik Tekniklerinin Askeri veya Diğer Herhangi Bir Düşmanca Kullanımının Yasaklanmasına İlişkin Sözleşme.)
18 Mayıs 1977'de BM Genel Kurulu'nda kabul edildi; ABD ve Sovyetler Birliği sözleşmeye derhal imzayı bastılar.
Şimdi sormak gerek...
Böyle bir şey yoksa, niye BM tarafından en yüksek seviyede gündem yapılıp mutabakata bağlandı?
Var idiyse...
Bugün niye hiç sözünü etmiyoruz?
Çevreyi (esas olarak hava durumunu) daha o dönemde değiştirebilecek teknolojiyi üretenler bugün kullanmaktan vazgeçmiş olabilirler mi?
Bugün sözleşmeden bahseden var mı? Yok!
1992'de Rio zirvesinde şöyle hafifçe ele alındı ve inanmayacaksınız ama unutuldu.
Evet! Unutuldu.
Nasıl?
Çünkü tezgâhta "iklim değişikliği" vardı.

***

Düşünün...
Hegemon ülkeler nasıl teknikler geliştirmişlerdi ki daha 1970'lerde derhal bir önlem alınma ihtiyacı doğmuştu?
Onu da kısaca açayım...
Jeomühendisliğin işiydi bu...
"Havayı, okyanusları ve yer kabuğunu manipüle etmek için mühendislik çalışmaları..." Özellikle de askeri jeomühendislik ön plana çıkmıştı.
1977'de imzalanan sözleşmeye taraf devletler şu sözlerin altına imza atmıştı:
"İnsanlığa yönelik tehlikeleri ortadan kaldırmak için çevresel modifikasyon tekniklerinin askeri kullanımını etkili bir şekilde yasaklamayı arzuluyoruz."

***

Ben bunları yazayım...
Meraklısı daha ötesini araştırır.
Sonrası?
Sonrası külahı önümüze koyup düşünmek...
Ama belki de birkaç yıl sonra "iklim değişikliği" patırtısına şüpheyle yaklaşanların düşünmesini, yazmasını, çizmesini engelleyecekler.
Az zamanımız var.

***


NOT DEFTERİ
Bizim argümanımız şöyledir: O kadar da kötü değiller... Ancak bu kötü olmayışları küçücük kalmışlıklarından kaynaklanır. Erdemleri sandığımız şey beceriksizlikleridir, yani sıfırdır. (GÜNTHER ANDERS / İnsanın Eskimişliği)

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Güncelleme mi geldi? 10.07.2023 Pazartesi
Haftanın notları: Kelimeleri hafife almayın! 08.07.2023 Cumartesi
Deniz neden hep uzakta? 07.07.2023 Cuma
Dış politikada eski günler bitti 06.07.2023 Perşembe
Gençler ve sigara 04.07.2023 Salı
Pilot ülke Fransa 03.07.2023 Pazartesi
Sessizliğin sesleri 02.07.2023 Pazar
Haftanın Notları: O kedi, kedi midir? 01.07.2023 Cumartesi
Dibin dibi... 30.06.2023 Cuma
General Kornilov 27.06.2023 Salı
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA