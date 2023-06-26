Batı medyası ve siyaset sahnesi soluğunu tuttu bekledi...Bazı Batı mahfelleri "" havasındaydı,biliyoruz.

***

Rusya'dan gelen görüntüler ise ilginçti.ilk safhada el koyduğuçarptı beni...Tam teçhizat silahlı adamların arasında hiçbir şey olmamış gibi yerleri süpürmeye devam ediyordu...Ne oluyordu yani?Her şey sosyal medyaya dağıtılan görüntüler üzerinden yürütülen birmuydu?Kiev'e füzeler yağdığı günlerde de Zelenski'nin Kiev caddeler'inde seke seke dolaştığı görüntüler geldi aklıma...

***

Unuttunuz mu?Ankara bombalanmıştı, Ankara!..Darbeciler Meclis'i bombalamış, Genelkurmay'a girmişti.bir gün geçmişti.Açın o günlerin belgelerine yeniden bakın yahu!

***

Mühimmatı eksilen,ve büyük şehirlere çok uzaktabir Wagner birliğinin kalkışması sırasındabizim NATO'cuların takındığı tavır daayrı alemdi...Sosyal medyaya "diye yazanlara hak veriyorum?

***

Şu net...Ukrayna savaşından tornistan yapmak için uygun bir bahane de olabilir mi?Olabilir.Ama savaşın hızını ve şiddetini artırmaya da bahane olabilir.bu vasıtayla bir kez daha geniş kesimlerden destek aldı fakat desteğin özgül ağırlığı azaldı.Üstelik olay sırasında "öyleyabana atılacak bir nokta değil.

***

Tarihçiler de coştular, sağ olsunlar.

Deli Petro'dan son çara kadar herkese benzetildi Putin.

Prigojin gibi bir adam Troçki bile oldu.

Anlayacağınız mübalağa aldı yürüdü...

Fakat bakın, Kornilov vakası vardır ki, ilginçtir...

Yarın onu anlatayım size...

***



NOT DEFTERİ

Fikre can çekiştiren bir idrâk, irfan, dava ve mesele yoksunluğu... Ruh boşluğu... ( NECİP FAZIL KISAKÜREK / Türkiye'nin Manzarası )