Ünlüler meselesini alıştığımızın ötesinde ele almanın zamanı gelmedi mi? Özellikledenilen şey, global boyuttabir yolu mu?Düşünmek gerek...Ünlüler yoluyla bizeyapılıyor;kabul ettiriliyor?"İki yaşındaykenböyle giyinmeye başladılar" diyorFox; iki yaşında çocukların nasıldüşünüp karar(!) verdiklerini bilensıradan anne babalar bile bu magazinhaberlerini okuduklarında bildikleriniunutuyor!artıkannesiyle birlikte dışarı çıktığındakız giysileri giyiyor. Medyanın sorularınaTheron, "Üç yaşında 'Benerkek değilim' dedi, ne yapabilirimki? Ondan sonrası benim kararverebileceğim bir şey değil" diyor.Kimse dediye sormuyor.Onlar ünlü çünkü...Soruyorum: Böyle mi devam edeceğiz?

***

Tabii olarak henüz dünyadan habersiz gençlerin herkesi cahillikle suçlamalarından gına geldi. Kırgın ve hırpalanmış çocukların toplum üzerine fikirlerini ciddiye almak yerine dertlerine eğilsek, daha iyi olmaz mı?

***

MehmetŞimşek'i destekliyorlarmış.İnsan korkuyor yahu!

***

Dikkatinizi çekiyordur...Böyledir!Kendine yer açma çabasıdır bu...

***

Geçen hafta iki güzel kitapla geçti.Tarih, sosyoloji makaleleriyle geçen aylardan sonra edebiyata geri dönmek güzel geldi, içimi açtı.Güçlü hisler ve kalemle donanmış iki kadın yazar..., Çağdaş İrlanda edebiyatından Lucy Caldwell'inadlı öyküleri.İkincisi, Bengal kökenli Amerikalı yazar Jhumpa Lahiri'nin İtalyanca yazdığıadlı fragmanları...

***

mesleğim oldu. Belli bir disiplin söz konusu ve her ne kadar canımı yakıyorsa da, onu mükemmelleştirmeye çalışıyorum, bunda da annemin etkisi olmalı. O ömrü boyunca yalnızlıktan korktu ve şimdi yaşlılık yıllarında bu duygu onu mahvediyor." (Lahiri'nin "Olduğum Yer"inden bir alıntı.)