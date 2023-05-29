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HAŞMET BABAOĞLU
Yeniden, yepyeni bir ruhla yola devam

Yeniden, yepyeni bir ruhla yola devam

29.05.2023, Pazartesi
"Hiç kimse insanımıza hakaret edemez, hiç kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz."
Erdoğan, seçim sonuçlarının belli olmasının hemen ardından...
Sıcağı sıcağına bu çizgiye parmak bastı...
Bu seçimde Erdoğan'ın şahsında neyi seçtik?
İşte bu çizgiyi!..
Türkiye'nin artık taviz vermeden izleyeceği yolun açık ifadesi budur...
Ne dışarıdaki düşmanlarımız ne de içerideki acenteleri bir daha bu milleti hafife alamayacaklar; kötücül dürtülerini ortalığa saçmaya cesaret edemeyecekler.

***

En başından beri "Durmak yok, yola devam" diyerek, seçmeniyle el ele yürüdü Erdoğan...
Yani bugünkü seçim sonucunun bir "devam" niteliği taşıdığı çok açık.
Lakin aynı zamanda yepyeni bir başlangıcın eşiğindeyiz.
Hiç şüpheniz olmasın, "yol" en baştan, bir kez daha inşa edilecek...
"Türkiye Yüzyılı" deyimi bunu anlatıyor.
Bu sadece bir "kalkınma" hamlesinden ibaret değildir.
Besbelli ki...
Bu yol artık ülkemizin "mana" arayışının da yoludur.
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