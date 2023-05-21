"Haset kendini mahvetmek mi istiyor?Bırak doyursun açlığını."

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"Acı çekmek ile bilgi arasına mesafe koyduğu içinŞükrediyorum Allah'a.Hekimin bildiği hastalığı bilseydiUmudunu kaybederdi hasta."

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"Pazar pazar, ne oldu sana?" diye geçireceksiniz içinizden şimdi, biliyorum.Yok bir şey!..Yukarıdaki beyitler de oradan;bölümünden.

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Hafta içinde günümüz Almanya'sının ülkemizde karıştırdığı "haltlar"dan söz etmiştim, malum.Lakin gönül konuyu öylebırakmama izin vermedi!Geçen yüzyıldan beri oradan oraya savrulan Alman devleti ile büyükni ayırmak gerekiyor.Ayırmalıyım.Neden mi?'ye ara ara uğramadan olur mu hiç!Hele her seferinde beni teselli edendizelerini nasıl unuturum...Bizde okunmadan sevilen "hakiki" filozof'siz yapabilir miyiz?Liste yapsam çok uzar; 19. yüzyılın'ından 20. yüzyılın'ına kadar; buradaki yerim yetmez."Alman devletinden bana ne" diyebilirim ama bu adamlar olmadan olmaz!

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Anlayacağınız...Bazen siyasetin yorgunluğunu kapı dışarı etmek istiyorum ve elimin altında birkaç gündürvar.Şunu da belirtmeliyim...Goethe, Doğu-Batı Divanı'nı 70'inden sonra yayınladı.Ancak Doğu'yla yakınlığı; özellikle deçok genç yaştadır.1772'de Herder'e gönderdiği mektubunda şöyle yazmıştır:(Bkz. Taha Suresi)Şimdi gelin, "Hikmetname"den devam edelim...

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"Bu günden, bu gecedenHiçbir şey isteme sen,Dünün getirdiklerinden başka."

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"Dünyaya ne katıyorsun? O zaten yapılmış.Kâinatın efendisi her şeyi düşünmüş.Senin kaderin belli, o tarzı sürdür,Çıkmışsın bir kez yola, tamamla seyahatini."

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"Bilge kişiler, bilgisizlerle tartışırken,Bilgisizliğe düşerler."

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"Sana etrafı göstereceksem,Önce benimle çatıya çıkman gerek."