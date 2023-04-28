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HAŞMET BABAOĞLU
TCG Anadolu’ya bakmak

TCG Anadolu’ya bakmak

28.04.2023, Cuma
Vapur Karaköy iskelesine doğru ilerlerken birden yana doğru yattı...
Ne oluyor falan derken...
Meğer herkes TCG Anadolu'nun bağlı olduğu tarafa doğru hareketlenmiş...
Nasıl bir coşku!
Tarifsiz...
O tarafa koşmayan ve TCG Anadolu'ya hayranlıkla bakmayan tek bir kişi bile yok...
Ne yani abi?
Hepsi mi AK Partili?
Olmaz ya, hadi diyelim öyleler, bunun siyasetle falan ilgisi ne?
Bu halkımızın değişmeyen duruşu; hep diri kalan heyecanı, değil mi?
Bazılarımız bunu nasıl göremiyorlar?

***

Geçen hafta bir dostumdan cep telime gelen mesaj böyleydi...
Hatırlarsın, dedim...
Hepimiz bunlara karşı bir tür "kör" kalmak üzere özel olarak yetiştirildik.
"İyi eğitim" tornası böyle bir şeydi...
Ne var ki...
Halkçılıktan söz edip durmamız, yurtdışına çıkışlarımızda sergilediğimiz eğreti milliyetçiliklerimiz, içine düştüğümüz körlüğü aşamıyor ve kendi kültürümüze uzaklığımızın yol açtığı üşüme hissini önleyemiyordu.

***

Kendimden biliyorum...
Ben anca 30'larımın ortalarında tam olarak toparlayabildim kendimi.
Kolay değildi.
Entelektüel çaba iyice zorlaştırıyordu gözlerimin açılmasını...
Oysa bunun için yalınlığa ihtiyaç vardı.
Laf kalabalığından uzak olmaya, gönül zenginliğine ihtiyaç vardı.
Halkçı malkçı vesaire olmak hikâyeydi; doğrudan halk olmak gerekiyordu.
Yeryüzünün "vatan" olmasına izin vermeyen şu dünya sisteminde, Akdeniz'e kısrak başı gibi uzanan vatanımıza dört elle sarılmanın değerini kavramak için "evrensel eğitim" gömleğini yırtıp atmak kolay değildi.

***

Kendimizi aldatmayalım hiç; bugün de hâlâ aynı talim terbiye kafası hâkim...
Çocuklarımız, güzellik yarışmalarında dünya barışı sloganları atan uyduruk "prensesler" gibi olsun isteniyor hâlâ...
Ama sade vatandaş bu zokayı hiç yutmadı.
1800'lerden bu yana süren "evrensel insan, medeni Batı" yalanı halkın duvarlarına çarpıp yere seriliyor her defasında...
Halk, türlü çeşitli şeytanlıkları olan dünya karşısında devletin gücüne ve milli hasletlerine güvenmekten vazgeçmiyor.
Bu da artık iyice "dışarısı"nın acentesi haline gelen partiler ittifakının moralini bozuyor.
Bozsun!
Bozulup dağılsınlar!

***


NOT DEFTERİ
Merak öğrenmek ister, öfke hesap sormak ister, burukluk ilgi ister! (TARIK BUĞRA / Yağmuru Beklerken)

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