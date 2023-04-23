Nereden aklıma geldi, sormayın ama anlatayım...Hemingway, İspanya'dan dönüşte Havana'da bir otele yerleşti ve orada İspanya İç Savaşı'nda (1936- 39) yaşadıklarını yazmaya başladı.Ama nasıl?Yakın gelecekteki bir savaşın provası olarak...Roman 1940'taadıylayayınlandı.Hemingway romanının girişine şu alıntıyı koydu: "Hiçbir insan bir ada değildir, kendi başına bir bütün değildir, insanlığın içinde bir parçadır.

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Hiç şüphesiz, çokşey bildiklerini sananlar...Bir de "her şey"i bildiğini sananlar var ki, hemen onların olduğu yerden kaçın...

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Hiç şüphesizherkesi sersem yerine koyanlar...

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Eli sıkılarınsürdürdüğünü sananlar, fenayanılıyorlar. Gerçek sadeyaşam dürüst birbaşlar ve öyle devam eder.

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Şimdi nereden aklıma geldi. Ömer Faruk Dönmez'in lafı mıydı?

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Takipçileri de öyle. Bir iki astrolog izlemekle yetinen kalmadı, her gün dört beş astrolog yorumu okuyup sonra bunları etrafına nakledenlerden geçilmiyor.Eğlenceliydi. Lakin bir süredir tedirgin edici bir hale geldi; felaket tellallığı tavan yaptı.Büyük kriz dönemlerinde hep böyle olmuştur...1905-1917 arasında Rusya'da; 1936-1939 arasında Avrupa'da spiritüalizm ve astroloji bir çılgınlık haline gelmişti, dönemin hatıratlarından bunu net biçimde anlıyoruz.Benim için üzerinde durmaya değer nokta şu...Vahiy geleneğifikrinin büyük ölçüdealanında tutulur veher türlü kehanet çabası kesinbiçimde yerilir.Fakat hangi dinden olursa olsun, inançlı insanlar bu uyarıya kulak vermekte zorlanırlar.Akılları fikirleri gelecektedir.Sonunda ne oluyor?