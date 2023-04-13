Farkındasınızdır...Hastanelerdeki, devlet dairelerindeki, belediyelerdeki yavaşlıklar, vatandaşı darlamalar, işi uzatmalar,ler dikkati çekmeye başladı...Seçim öncesi belli kesimlerin kışkırttığı bir tür huzursuzluk atmosferi mi?

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İki gündür mahallede (bildiğimiz sokak işte!) laflıyorum...Konu dönüp dolaşıpsorusuna geliyor.Bankonun arkasındaki personel ile önündeki vatandaş arasında dil birliğine ulaşmak ne güzeldi!Araları yeniden açılıyor mu?Üzerinde durulması gerek...

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bilemiyorum.Hak yemiş olmayayım ama...Aklıma Cumhurbaşkanımızdan başkası gelmedi şu an...

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ayrı çizgilerde yürüyorlar.Mesela araştırmacılar şu meşhurkesimini nerede buluyor, anlamıyorum.Sokakta herkes "kararlı" ama hafiften de her şeye atarlı...

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Tanıdığım gençler var, bu yıl evleneceklerdi, birer birer erteliyorlar...Uygun fiyata kiralık iki göz oda bulanların üç gün üç gece bayram yaptıklarını duyuyorum.Hemen her kesim iftar sonrası dışarıda içilecek çayların hesabını yapıyor; çayın 15 lira olduğu yerlerde sahura kadar çay içtin mi, yandın!Camekânınayazan yerler, emeklilerin gözdesi...Bu arada mahalleyeda geldi. Japon pankeki yapan bir mekânınönündeki kuyruk uzadıkça uzuyor; gençlerharçlıklarınıyatırıyor.

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Hangi takviyeler bağışıklığı güçlendirir tartışması bile daha geniş yer tutuyor.Derbide atılan gollerin muzdaki potasyumun hesabı kadar etkisi olmadı, not düşmüş olayım.

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Sosyal medyada hızla gelişen savunma sanayimiz hakkında çok sayıda çapsız eleştiri ve yalan yanlış küçümseme ifadeleri görüyoruz ya...

Mahalle çok farklı...

Sosyal medyada o lafları edeni burada pişman ederler, öyle söyleyeyim.

Sokakta memleket meselesi asla "et, met" meseleleriyle karıştırılmıyor.

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NOT DEFTERİ

Kolaya kaçarak geçiştirmeye çalıştığımız her zorluğun biraz sonra daha büyük bir çetinlikte önümüze çıkacağını, belki de artık geri dönülmez bir hâle geleceğini unutmamak... (KEMAL TAHİR / Notlar-8)