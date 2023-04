ama kimseyekin tutmam, öfkeyle bakmam"dedi Kemal Bey Trabzon'da...Kendisinden hemen önce kürsüde konuşan Ekrem İmamoğlu'nu ve ittifak ortağı Akşener'i kastetti herhalde diye düşündüm...Öyle ya, masa az daha bu yüzden dağılıyordu...İttifakın cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu olsun isteyen ve Kemal Bey'in adaylığını engellemeye çalışan Meral Hanım değil miydi?Bir dakika, bir dakika!Geçen yıllarda her kanala çıkıp "Genel başkanların ittifak adayı olarak gösterilmesine karşıyım" dediği zamanları hatırlayın...

***

Muhalefette şu isim, bu isim, o parti; bunlar belirleyici dinamikler değiller.Kimin aday olup olmayacağını, hangi partinin nasıl pozisyon alacağınıbelirliyor.Anglosakson dünyasının büyükelçileri belki yüz defa açıktan açığa, "Kemal Bey yerine yeni biri aday olmalı" işareti verdi, çocuklar bile biliyor.Derken deprem oldu...Dünyanın her yerinde büyük afetler sonrasındaki seçimlerde mevcut istikrar ve güçlü devlet programlarının destek aldığı biliniyordu.Kaldı ki...Böyle bir ülkede azgın birle gidilecek uzun bir yol yoktu.Aday diye gerçektenkoyacak halleri yoktu ya!Olay budur.

***

Peki Kemal Bey'le bundan sonra ne yapacaklar?

Olayın üzerinde durmaya değer yanı işte burası...

Batı'nın "karar verici" odakları net olarak anladı ki, Türkiye demokrasisi onların "yeni-kolonyalist" çıkarlarıyla artık uyumlu değil...

Sandıktan umutları yok!

Tek amaçları var...

Ellerindeki malzemeyi; yani muhalefetin Kemal Bey tarafından yıllar içinde düzenli olarak "serseme" çevrilmiş seçmen kitlesini toplumsal huzursuzluk zemini olarak kullanmak...

Yani yine sinsice bekleyecekler...

Planlarını seçimden sonraya erteleyecekler.

***

NOT DEFTERİ



Her ölüm bizden bir şey alır götürür derler ya... Sanmam! Her ölüm galiba gidenlerden bir şeyler bırakıyor! Ağır şeyler... (KEMAL TAHİR / Yol Ayrımı)