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Haberler Haşmet Babaoğlu Gerçekten ‘terlik’ koyacak halleri yoktu ya!
HAŞMET BABAOĞLU
Gerçekten ‘terlik’ koyacak halleri yoktu ya!

Gerçekten ‘terlik’ koyacak halleri yoktu ya!

07.04.2023, Cuma
"Benim adaylığıma engel olmak istediler ama kimseye kin tutmam, öfkeyle bakmam" dedi Kemal Bey Trabzon'da...
Kendisinden hemen önce kürsüde konuşan Ekrem İmamoğlu'nu ve ittifak ortağı Akşener'i kastetti herhalde diye düşündüm...
Öyle ya, masa az daha bu yüzden dağılıyordu...
İttifakın cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu olsun isteyen ve Kemal Bey'in adaylığını engellemeye çalışan Meral Hanım değil miydi?
Bir dakika, bir dakika!
Kemal Bey'in adaylığının önünde en büyük engel aslında bizzat kendisiydi.
Geçen yıllarda her kanala çıkıp "Genel başkanların ittifak adayı olarak gösterilmesine karşıyım" dediği zamanları hatırlayın...

***

Millet İttifakı denilen oluşum içeride ama "beyin" dışarıda...
Muhalefette şu isim, bu isim, o parti; bunlar belirleyici dinamikler değiller.
Kimin aday olup olmayacağını, hangi partinin nasıl pozisyon alacağını "büyükelçiler" belirliyor.
Anglosakson dünyasının büyükelçileri belki yüz defa açıktan açığa, "Kemal Bey yerine yeni biri aday olmalı" işareti verdi, çocuklar bile biliyor.
Ama yeni figürler çok zayıf kaldı...
Üstelik olgun bir siyasi dilden çok uzaktılar; Yavaş suskunluk, İmamoğlu taşkınlıkla maluldü...
Derken deprem oldu...
Dünyanın her yerinde büyük afetler sonrasındaki seçimlerde mevcut istikrar ve güçlü devlet programlarının destek aldığı biliniyordu.
Kaldı ki...
Böyle bir ülkede azgın bir "ecnebilik"le gidilecek uzun bir yol yoktu.
Ve "dışarısı" taktiğini değiştirdi; Kemal Bey devam etsin denildi.
Aday diye gerçekten "terlik" koyacak halleri yoktu ya!
Olay budur.

***

Peki Kemal Bey'le bundan sonra ne yapacaklar?
Olayın üzerinde durmaya değer yanı işte burası...
Batı'nın "karar verici" odakları net olarak anladı ki, Türkiye demokrasisi onların "yeni-kolonyalist" çıkarlarıyla artık uyumlu değil...
Sandıktan umutları yok!
Tek amaçları var...
Ellerindeki malzemeyi; yani muhalefetin Kemal Bey tarafından yıllar içinde düzenli olarak "serseme" çevrilmiş seçmen kitlesini toplumsal huzursuzluk zemini olarak kullanmak...
Yani yine sinsice bekleyecekler...
Planlarını seçimden sonraya erteleyecekler.

***

NOT DEFTERİ

Her ölüm bizden bir şey alır götürür derler ya... Sanmam! Her ölüm galiba gidenlerden bir şeyler bırakıyor! Ağır şeyler... (KEMAL TAHİR / Yol Ayrımı)

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