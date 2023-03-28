Gençlerle konuşurken dikkatimi çekiyor...Söylediklerim akıllarına yatıyorsa,diyorlar.Gülümsüyorum.Çünkü biliyorum ki, bir davranışın doğru ya da yanlış olması veya sınanmış bir bilginin geçerli olması öyle basitçe mantık meselesi değildir...

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Gençleri anlarım da, TV'lerde dünyayı yorumlayanların düz mantıklarını hiç anlayamıyorum.Şimdi yeni bir moda çıktı malum...Yüzünüzde de bir burun kıvırma ifadesi de oldu mu, gelsin alkışlar...

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Mesela ABD mi konuşuluyor...Geçen gün bir TV yorumcusu söylüyordu:Sunucu da düşünüyor o anda...Eh Afganistan'dan bir nevi kaçtı ABD; Irak'tan çekildi...Sonra konuşmacıya dönüp "doğru" diyor.

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Oysa işler öyle dönmüyor...Bakmak gerek:Afganistan, Batılıların deyimiyle "bir toz toprak" ülkesi şimdi.Irak ise fiilen üçe bölünmüş bir ülke ve huzursuz bir operasyon coğrafyası artık...Ebediyen orada kalmayacaktı ya...ABD müdahalesi orayı dafiilen üçe bölmedi mi?

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çatışmaları sever; böylece bölgesel güç odaklarını zayıflatır.Bakışı globaldir...Ha, bir devar ki, gittiği yerlerden pek nadirçekiliyor.Mesela açın Youtube'u..."Bu gençlerin dedeleri, Amerikalıların toprağı yüz yıllığına zehirleyen kimyasal bombalarına karşı ellerinde çakar almaz tüfeklerle neyin savaşını vermişlerdi?" diye düşünüp dertleneceksiniz...

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Bazı avanaklar, "ABD'yi olduğundan güçlü gösterdiğimi" söyleyecekler şimdi...

Aldırmayın!

Ben asıl "güçsüz" gösterenlerin bazılarının hesaplarından korkarım...

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NOT DEFTERİ

Ne kadar inkâr etmeye yeltenirsek yeltenelim, eğer biz bu memleketin yakın istilacıları ya da onların torunları değilsek, yüzde yüz Osmanlı idik, Osmanlı'yız... (KEMAL TAHİR / Notlar 11)