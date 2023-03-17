Okul çocuklarının bile bildiği ayrım çizgilerini biz okumuş yetişkinler unutuyoruz...Ama mesele iddia öne sürmekse...Dilimiz pabuç gibi...Meseladeniliyor; ardındanhangi lafın geleceği de belli:Tabii herkes kafa sallıyor:Oysa bahsedilen şey,Çok uzun bir zaman diliminde ölçülerek belirlenmiş bir yağış ortalamaları değişikliğinden söz etmiyoruz ki...Yanidenilen meselenin kıyısından bile geçmiyoruz.Oysa bilim alanları bile farklı tanımlanmış; birininkiyle, ötekiyleilgileniyor.

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Tamam da bir düşünün...Hiçbiri "Ne yapalım, iklim değişiyor, atmosfer ısınıyor, bizim de başımıza bu geliyor" demiyor.Birleşik Arap Emirlikleri birkaç yıldır yapay yollarla yağmur yağdırıyor vedevam ediyor.Arada Suudi Arabistan güme gidiyor; fırtınalar, seller..., bu yıl yaşadığı kuraklıktan Emirlikleri suçlu tutuyor; doğal bulut hareketliliğinin önlendiğini veiddia ediyor.

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Google'dan baksanız görürsünüz...

Yıllardır yazıyorum.

Hava durumuyla oynanıyor ama olay sokaktaki insana "iklim değişikliği" olarak pazarlanıyor.

Oysa iklim değişikliği çok farklı bir şey...

ABD bu işte çok ileri gitti, Amerikan Hava Kuvvetleri'nin "2025'te dünya" raporunda "Hava bizim olacak" sözüyle kastedilenin askeri üstünlük değil, meteorolojik üstünlük olduğunu bilmeyen stratejist yok...

Ama içimizde hep global medyanın kışkırttığı malum his...

Sanki kulağımıza sürekli şöyle fısıldanıyor: "İklim fena, bu gidiş gidiş değil, insanoğlu kendi elleriyle iklimi bozdu, hep ondan..."

Biz okumuşlar...

Çoktan serseme çevrilmiş iddiacılarız...

Çok bildiğini sanan cahilleriz...

Akademisyenlerimizin çoğu hegemonik eğilimlerin acenteleri...

Halimize denilecek başka söz bulamıyorum.

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NOT DEFTERİ

BATILILAŞMANIN bizdeki uygulanması, Milli Devlet'i Sınıf Devleti haline getirmek çabalaması halinde yürütüldüğünden çıkmaza girmiştir. (KEMAL TAHİR / Notlar-10)